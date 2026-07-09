Gyventojai skiepus vertina palankiai, bet penktadalis yra bent kartą atsisakę skiepytis

Tyrimo duomenimis, 73 proc. šalies gyventojų skiepus vertina teigiamai: 34 proc. juos vertina labai teigiamai, o 39 proc. – greičiau teigiamai. Neigiamą požiūrį išreiškė 18 proc. respondentų, dar 9 proc. neturėjo nuomonės, rašoma VLK pranešime žiniasklaidai.
Apklausa taip pat atskleidė, kad visuomenės informuotumas apie rekomenduojamą vakcinaciją yra aukštas – net 92 proc. respondentų žino, kad tiek vaikams, tiek suaugusiesiems rekomenduojama skiepytis nuo tam tikrų ligų. Vis dėlto 22 proc. apklaustųjų nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus bent kartą atsisakė rekomenduojamo skiepo.
Dažniausiai skiepų atsisakoma dėl baimės patirti šalutinį poveikį – tokią priežastį nurodė 41 proc. atsisakiusiųjų. Dar 39 proc. teigė netikintys vakcinų veiksmingumu, 27 proc. mano, kad skiepytis nėra būtina, o penktadaliui apklaustųjų liga neatrodo pakankamai pavojinga. Beveik kas penktas respondentas pripažino, kad neturėjo pakankamai informacijos apie siūlomą skiepą.
Liga, kurią daugelis nuvertina: pasekmės gali būti visam gyvenimui
„Tyrimo rezultatai rodo, kad gyventojai supranta vakcinacijos naudą, tačiau daliai jų vis dar trūksta patikimos informacijos. Baimė dėl šalutinio poveikio ar abejonės vakcinų veiksmingumu dažnai kyla remiantis klaidinančiais šaltiniais. Todėl labai svarbu apie skiepus kalbėtis su sveikatos priežiūros specialistais ir priimti sprendimus remiantis mokslo įrodymais.
Skiepai išlieka viena veiksmingiausių priemonių apsisaugoti nuo sunkių užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų“, – sako VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
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Tyrimas parodė ir augantį gyventojų informuotumą apie galimybę tam tikroms grupėms pasiskiepyti nuo gripo nemokamai. Šiemet 65 proc. apklaustųjų teigė žinantys, kad gripo vakcina rizikos grupėms apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, dar 27 proc. apie tokią galimybę yra girdėję, tačiau nežino detalių, o 8 proc. apie tai nieko nežino.
Pernai apie nemokamą vakcinaciją žinojo 52 proc. respondentų, trečdalis turėjo tik dalį informacijos, o 17 proc. apie ją nebuvo girdėję visai.
Nepaisant gana gero informuotumo, gyventojų apsisprendimas skiepytis nuo gripo išlieka nevienareikšmis. Artėjančiam rudens–žiemos sezonui pasiskiepyti ketina 27 proc. apklaustųjų, 35 proc. teigia to nedarysiantys, o dar 38 proc. nėra apsisprendę.
VLK primena, kad nuo gripo nemokamai gali pasiskiepyti 65 metų ir vyresni gyventojai, nėščiosios, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės, 2–7 metų vaikai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai bei sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose. Dėl kompensuojamos vakcinacijos gyventojai turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę.
2026 m. gegužę atlikto tyrimo metu apklausti 1 022 Lietuvos gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tyrimą VLK užsakymu atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.