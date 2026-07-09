Kongo Demokratinėje Respublikoje per Ebolos protrūkį mirė 600 žmonių

Naujausi JT sveikatos agentūros paskelbti duomenys rodo, kad nuo gegužės vidurio, kai buvo paskelbtas protrūkis, Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 1 759 patvirtintų atvejų, įskaitant 600 patvirtintų mirčių.
Dar du žmonės mirė kaimyninėje Ugandoje, kur iš 20 patvirtintų atvejų 17 pacientų pasveiko.
PSO turimi Kongo Demokratinę Respublikos duomenys, kuriuos pateikė šios milžiniškos šalies sveikatos priežiūros institucijos, rodo, kad ten kilusio protrūkio mirtingumo rodiklis siekia 34 procentus.
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KDR iš viso pasveiko 285 pacientai, o šiuo metu tiriami 304 įtariami virusinės hemoraginės karštligės atvejai.
Epidemija šiaurės rytinėje KDR dalyje apėmė keturias provincijas, tačiau labiausiai išplito Iturio provincijoje.
Šį protrūkį sukelia retas Ebolos viruso Bandibadžio štamas, nuo kurio nei patvirtintų vakcinų, nei būdų jį gydyti nėra.
Liepos 2 d. Kongo Demokratinėje Respublikoje prasidėjo dviejų galimų Bandibadžio štamo gydymo būdų bandymai.
Šių bandymų metu vertinamas monokloninio antikūno MBP134 ir antivirusinio vaisto remdesiviro veiksmingumas – tiek atskirai, tiek kartu.
Ebola plinta per artimą kontaktą ir užsikrėtusių asmenų kūno skysčius.
Apie 17-ąjį Ebolos protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo paskelbta gegužės 15 d., kai mineralų turtingoje Iturio provincijoje, kurioje siaučia ginkluotos grupuotės, mirė keletas žmonių.