Odontologo kėdėje mirė 7-erių mergaitė: įtarimų šešėlis krito ant medikų

Ela turėjo ne vieną sudegusį dantuką, bet Turkijos odontologai norėjo viską sutvarkyti per vieną apsilankymą. Taip buvo siekiama sumažinti stresą, kuris pakartotinai atsirastų kitų vizitų metu.
Tačiau liepos 3-oji buvo paženklinta tragedija.
Aiškėja, kad mergaitei norėta sudėti 8 dantų plombas per vieną apsilankymą. Procedūros metu, kai jau buvo atlikta nejautra, jos širdis staiga sustojo. Medicinos personalas nedelsdamas pradėjo gaivinimo veiksmus, tačiau, nepaisant jų pastangų, vaiko gyvybės išgelbėti nepavyko.
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Ela gyveno Anatolijos regione, Burduro mieste, privačioje mokykloje lankė antrą klasę.
Mergaitei patiko gimnastikai, Ela treniravosi vietiniame klube ir jau buvo sudalyvavusi pirmosiose varžybose.
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Šeima neketina nurimti
Mergaitės artimieji pateikė skundą prokuratūrai, pradėtas oficialus tyrimas. Po padidinamuoju stiklu atsidūrė visas gydymo procesas – nuo pacientės paruošimo iki veiksmų, atliktų procedūros metu ir po jos.
Šeima teiraujasi apie prieš anesteziją atliktų tyrimų apimtį, įskaitant alergijos ir kraujo tyrimus. Jiems taip pat kelia susirūpinimą anestezijai naudoto vaisto dozė ir tai, ar visos procedūros metu šalia mergaitės buvo anesteziologas, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai.
Įstaigos atstovai užtikrina, kad buvo laikomasi medicininių procedūrų, o širdies sustojimą apibūdina kaip nenumatytą komplikaciją. Autopsija jau atlikta.
Ispartos stomatologų rūmų atstovas Naimas Senyurtas pabrėžė, kad tiksli mirties priežastis paaiškės tik išanalizavus autopsijos rezultatus ir ekspertų išvadas.
Po tragedijos Turkijoje kilo garsios diskusijos, ar saugu privačiose klinikose vaikams atlikti sudėtingas dantų gydymo procedūras taikant bendrąją nejautrą.
Parengta pagal Fakt.pl ir „The Sun“ inf.
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