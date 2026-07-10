Kauno klinikose atlikta 800-oji inksto transplantacija

„800-oji inksto transplantacija – svarbus pasiekimas visai mūsų komandai. Šis simbolinis skaičius atspindi 26 metus kauptą patirtį, nuolatinę medicinos pažangą ir pacientų pasitikėjimą mumis“, – sako prof. Inga Arūnė Bumblytė, Kauno klinikų Nefrologijos klinikos vadovė.
Raimundo sveikatos problemos prasidėjo dar jaunystėje, kai jis profesionaliai žaidė futbolą. Raimundą vargino arterinė hipertenzija, dėl kurios vyrui teko kasdien vartoti penkių skirtingų rūšių kraujospūdį mažinančius vaistus. Karjerai artėjant prie pabaigos, vyrui buvo diagnozuotas ir inkstų nepakankamumas.
Bėgant metams, vyro inkstų funkcija vis prastėjo ir 2025-aisiais pasiekė kritinę ribą. Dėl galutinio inkstų nepakankamumo Kauno klinikose Raimundui pradėtos taikyti hemodializės, vyras buvo įtrauktas į inksto donoro laukiančiųjų sąrašą. „Sužinojęs, kad reikės dializių, patyriau didžiulį šoką“, – prisimena ukmergiškis.
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Nefrologijos klinikos Detoksikacijos skyriuje gydomi pacientai susiduria su ypatingu režimu – hemodializės procedūrai jie turi atvykti tris kartus per savaitę. Ši procedūra gyvybiškai būtina ir turi būti atliekama reguliariai, kiekviena procedūra trunka apie keturias valandas. „Procedūros riboja pacientų kasdienį gyvenimą, planus ar hobius – pacientas tampa tarsi priklausomas nuo gydymo įstaigos, kurioje atliekamos hemodializės“, – teigia prof. Inga Skarupskienė, Kauno klinikų Klinikinės nefrologijos ir rezistentiškos gydymui arterinės hipertenzijos sektoriaus vadovė.
Vis dėlto varginančios procedūros Raimundui ilgai nesitęsė, kadangi vos po keleto mėnesių pacientas į Kauno klinikas buvo iškviestas inksto transplantacijos operacijai. „Inksto transplantacija – tai chirurginė procedūra, kai neveikiančių inkstų funkcija pakeičiama transplantuotu inkstu, gautu iš donoro“, – nurodo prof. I. Arūnė Bumblytė.
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„Inksto transplantacija – viena sudėtingiausių rekonstrukcinių urologinių operacijų. Jos metu donorinis inkstas persodinamas į apatinę pilvo dalį (klubinę sritį), inkstas prijungiamas prie recipiento kraujagyslių, atkuriama kraujotaka ir šlapimo nutekėjimas. Kiekviena operacija yra unikali, todėl svarbus ne tik tikslus chirurginis darbas, bet ir glaudus visos komandos bendradarbiavimas“, – operacijos eigą nupasakoja Adomas Mačiulis, Kauno klinikų Urologijos klinikos gydytojas urologas, atlikęs inksto persodinimo operaciją. Gavęs kraujo, persodintas inkstas pradeda funkcionuoti ir atlieka nebedirbančių inkstų funkcijas.
Po atliktos transplantacijos Raimundo būklė reikšmingai pagerėjo – atsistatė inkstų funkcija, vyrui nebereikalingos ilgos ir varginančios hemodializės procedūros. Negana to, jam nebereikia griežtai riboti skysčių ir laikytis dietos, jis turi daugiau energijos.
„Sėkminga transplantacija pacientui reiškia ne tik atsistačiusią inkstų funkciją. Daugeliui tai galimybė atsisveikinti su dializėmis, grįžti į darbą, pomėgius ir gyventi visąvertį gyvenimą“, – pabrėžia gydytojas urologas.
Pasak prof. I. Skarupskienės, transplantuotas inkstas pradėjo veikti iš karto po operacijos. „Raimundas negalėjo patikėti, kad nebereikia dializių, sparčiai gerėjo bendra savijauta. Dabar didžiausia jo svajonė – sugrįžti į futbolą ir vėl žaisti komandoje“, – teigia prof. I. Skarupskienė.
Nors transplantologija kasmet sparčiai tobulėja, specialistų laukia ir nauji iššūkiai. „Vis dažniau susiduriame su pacientais, kurių imuninė sistema jau yra jautri donoriniams audiniams, todėl transplantacijos tampa sudėtingesnės. Taip pat svarbu mažinti onkologinių ligų riziką po transplantacijos bei užkirsti kelią pirminės inkstų ligos atsinaujinimui persodintame organe. Tai sritys, kuriose medicina nuolat žengia į priekį“, – pažymi prof. I. Arūnė Bumblytė.
Kauno klinikose inkstų transplantacijos atliekamos jau 26 metus. Sėkmingą transplantacijos eigą užtikrina daugiadalykė komanda: gydytojai nefrologai, urologai, intensyvios terapijos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojos, transplantacijų ir donorų koordinatoriai, šiuolaikines Laboratorinės medicinos klinikos galimybes išnaudojantys specialistai, atliekantys imunologinius tyrimus, ir daugybė įvairių sričių medikų. Per šį laikotarpį komandos profesionalumas ir sukauptos žinios leido pasiekti išskirtinių rezultatų transplantologijos srityje, gelbstint pacientų gyvybes.
Simbolinė 800-oji inksto transplantacija Kauno klinikose atlikta šių metų pavasarį, o iš viso šiemet Kauno klinikų specialistai jau yra persodinę 25 donorinius inkstus. Visgi donorinio inksto šalyje šiuo metu vis dar laukia 114 recipientų. Kiekviena donorystės istorija jiems gali tapti galimybe gyventi visavertį gyvenimą.
Kauno klinikosinksto persodinimastransplantacija
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