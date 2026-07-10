L. Kukuraičio planus dėl valstybinių vaistinių V. Čmilytė-Nielsen vertina skeptiškai

„Valstybinių vaistinių klausimas, tai čia buvo prie ministro Aurelijaus Verygos plačiai aptarinėjama tema. Aš, kaip liberalė, labai daug skepsio turiu šitam sprendimui. Argumentas, kad tai galėtų sumažinti vaistų kainas, man atrodo, neišlaiko kritikos. Tai yra dar vienas ir konkurencijos ribojimas, ir dar vienas valstybės kišimasis – gana toks ryškus – į dar vieną sektorių“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Opozicinio Liberalų sąjūdžio pirmininkė tikisi, kad šie planai nebus įgyvendinti. Anot jos, su L. Kukuraičiu reikės aptarti, ko siekiama tokiu sprendimu ir kokio poveikio tikimasi.
„Sveikatos srityje mes tą matome labai ryškiai ir aš tikiuosi, kad šitie planai nebus įgyvendinti, bent jau su ministru tikrai apie tai kalbėsime, koks yra tikslas ir kokio tikisi iš to efekto, nes dar praeitoje kadencijoje, kai apie tai buvo kalbėta, neįtikino“, – teigė politikė.
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Šiuo metu ligoninės vaistinę gali steigti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionarui aprūpinti. Ligoninės vaistinės neturi teisės parduoti vaistinių preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams.
ELTA primena, kad valstybinių vaistinių idėja buvo siūloma Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai būnant valdžioje 2016–2020 metais, tačiau įstatymų pakeitimai nebuvo priimti. Praėjusią Seimo kadenciją opozicijoje dirbę „valstiečiai“ irgi siūlė įteisinti valstybines vaistines, tačiau tam reikalingų Farmacijos įstatymo pataisų priimti nepavyko.
Linas KukuraitisViktorija Čmilytė-NielsenAurelijus Veryga
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