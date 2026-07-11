SAM stiprins bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas: pagalbą gaus tūkstančiai pacientų

Laikinoji sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė šią savaitę patvirtino teisės aktų pakeitimus, kuriais gerinamas gydymo bendruomenėje komandų (GBK) veiklos organizavimas ir pagalbos prieinamumas sunkiais ir kompleksiniais psichikos bei elgesio sutrikimais sergantiems žmonėms.
Ministerijos teigimu, šiais pakeitimais siekiama užtikrinti aiškesnį paslaugų organizavimą, didesnį jų lankstumą bei sklandesnį bendradarbiavimą tarp bendruomeninių ir stacionarinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.
Įgyvendinus paslaugų plėtrą visoje šalyje, gydymo bendruomenėje komandos vienu metu galės teikti intensyvią pagalbą apie 2,7 tūkst. žmonių.
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Pasak ministerijos, iš viso šalyje planuojama įsteigti 16 tokių komandų.
Dalis jų bus visos apimties, dirbs 10 specialistų, kitos – mažesnės, jas sudarys 5 pagalbos teikėjai. Komandą sudaro gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojai, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas ir kiti specialistai.
Pagalba teikiama paciento namuose, gydymo įstaigoje arba nuotoliniu būdu. Viena visos apimties komanda skirta aptarnauti teritoriją, kurioje gyvena 200 tūkst. gyventojų.
Šiuo metu Lietuvoje jau veikia trys komandos.
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GBK – tai specializuota psichikos sveikatos priežiūros paslauga žmonėms, kuriems dėl sunkių psichikos ir elgesio sutrikimų nepakanka įprastų ambulatorinių paslaugų ir reikalinga intensyvesnė, aktyvi pagalba bendruomenėje.