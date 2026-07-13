„Gydytojai be sienų“: Rusija tyčia naikina Ukrainos sveikatos sistemą

Maskva pradėjo plataus masto invaziją į kaimynę Ukrainą 2022 m. vasario 24 dieną. Nuo 2022 m. balandžio iki 2025 m. gruodžio mėnesio MSF dokumentavo daugiau nei 20 atakų prieš įstaigas, susijusias su šia medicinos labdaros organizacija.
Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje, sakoma MSF pranešime.
Tai „atrodo kaip tyčinė strategija sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą ir kolektyviai nubausti gyventojus, o ne atsitiktinė Rusijos invazijos pasekmė“, sakoma pranešime.
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Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) užregistravo 2815 atakų prieš sveikatos priežiūros įstaigas Ukrainoje nuo 2022 m. vasario mėnesį pradėtos Rusijos invazijos iki 2025 m. pabaigos, per daugumą jų panaudoti sunkieji ginklai, 2319 atakų paveikė įstaigas.
Atakas registruojanti, bet kaltininkų nenurodanti PSO teigė, kad per jas žuvo 224 žmonės, 902 buvo sužeisti.
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Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Rusijos pajėgos per tą patį laikotarpį apgadino arba sunaikino daugiau nei 2500 medicinos įstaigų, 327 iš jų buvo visiškai sunaikintos.
„Šios atakos yra pernelyg nuoseklios, dažnos ir tikslios, kad būtų laikomos atsitiktinėmis“, – pareiškė MSF koordinatorius Ukrainoje Robinas Meldrumas.
„Nėra sutapimas, kai į ligonines smogiama pakartotinai, kai greitosios pagalbos automobiliai puolami tiksliais dronais, kai medicinos darbuotojai žūsta pristatydami vaistus aiškiai pažymėtomis transporto priemonėmis. Tai yra tendencija, modelius lemia ketinimai“, – sakoma jo pranešime.
Dronų atakų daugėja
Pasak MSF, atakos prieš medicinos infrastruktūrą sukėlė sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo krizę žmonėms, kuriems reikalinga neskubi pagalba arba gydymas nuo lėtinių ligų. Medicinos humanitarinės organizacijos teigimu, tai tiesiogiai lemia kančias ir net mirtį nuo kontroliuojamų ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas ir epilepsija.
Vis dar veikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose labai trūksta darbuotojų, gydytojų skaičius MSF remiamoje ligoninėje Chersone nuo 2022 m. sumažėjo 66 procentais.
MSF komandos Rytų ir Pietų Ukrainoje dirba nuolatinės FPV dronų grėsmės sąlygomis. Šie dronai leidžia operatoriams realiu laiku tiksliai identifikuoti ir smogti į taikinius.
Pasak organizacijos, pernai rugsėjo 29 d. Lymane, Donecke, Rusijos FPV dronas puolė MSF remiamo sveikatos centro slaugytoją ir direktorių, kai jie aiškiai pažymėta transporto priemone vežė vaistus.
Nevyriausybinės organizacijos teigimu, jos medicinos darbuotojai netoli fronto linijos yra liudytojai, kaip dronų karas sparčiai aplenkia medicinos pagalbą.
„Anksčiau sužalojimai daugiausia būdavo padaromi artilerijos, dabar dronų smūgiai sudaro vis daugiau traumų atvejų“, – sakoma pranešime.
Per šias atakas daugelis aukų patiria daug įvairių sužalojimų, daugėja infekcijų ir sepsio atvejų, priduriama jame.
MSF paragino šalis laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir valstybes, turinčias įtakos Rusijai, reikalauti nutraukti atakas prieš sveikatos priežiūros įstaigas.
Organizacija taip pat paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą ištirti ir viešai pasmerkti atakas prieš sveikatos priežiūros įstaigas.
2024 m. MSF Ukrainoje turėjo 414 etatinių darbuotojų, jos biudžetas siekė 15,6 mln. eurų. Ji atliko 75 400 ambulatorinių konsultacijų ir 1 150 chirurginių intervencijų.