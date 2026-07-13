Pusšimtis medikų ir pacientų organizacijų piestu stojo prieš reformą: įspėja, kad eilės pas gydytojus netrumpės

Pareiškimas paskelbtas praėjus kiek daugiau nei savaitei po ELSKI inicijuoto 63 organizacijų kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus.
Organizacijos paneigia viešai skleidžiamus teiginius
Pareiškimą pasirašiusios organizacijos pažymi, kad nėra pagrindo teigti, jog priimtas teisinis reguliavimas:
Nesutaria dėl sveikatos sistemos pertvarkos: opozicijai kritikuojant, valdantieji pabrėžia naudą
– buvo parengtas atsižvelgiant į pacientų organizacijų išsakytas pozicijas ir pacientų teisių apsaugos poreikį;
– užtikrins pacientų teises į kokybišką, prieinamą, savalaikį ir paciento poreikius atitinkantį gydymą;
– išspręs sveikatos priežiūros specialistų trūkumo regionuose problemą;
– sumažins pacientų eiles arba jas panaikins.
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Organizacijų vertinimu, tokia viešojoje erdvėje paskleista informacija neatitinka teisėkūros proceso metu išsakytų pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų, akademinės bendruomenės ir ekspertų pozicijų.
Primena teisėkūros metu išsakytus argumentus
Organizacijos pažymi, kad teisėkūros proceso metu pacientų organizacijos ne kartą akcentavo paciento teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir specialistą. Sveikatos priežiūros specialistai teikė argumentus dėl galimų profesinės veiklos ribojimų, universitetai atkreipė dėmesį į nepakankamą mokslinį, empirinį ir poveikio vertinimu pagrįstą siūlomų sprendimų pagrindimą, o ekspertai pateikė išvadas dėl galimo reguliavimo neatitikimo Konstitucijai, teisėkūros principams, proporcingumo ir teisinės valstybės principui.
Jų vertinimu, į šias pastabas, pasiūlymus ir išvadas nebuvo atsižvelgta. Todėl pareiškime primenama, kad teisėkūra sveikatos sistemoje turi būti grindžiama aiškiu problemos apibrėžimu, alternatyvų vertinimu ir realaus poveikio pacientams, specialistams, regionams, konkurencijai bei paslaugų prieinamumui analize, o ne deklaratyviais tikslais ar prielaidomis.
Kviečia grįžti prie dialogo
Organizacijos pabrėžia, kad pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų įtraukimas į teisėkūros procesą negali būti formalus. Jų teigimu, neužtenka bendruomenes išklausyti – jų argumentai turi būti dalykiškai įvertinti ir atsispindėti priimamuose sprendimuose.
Pareiškime apgailestaujama, kad nuo šios Lietuvos Respublikos Seimo kadencijos pradžios iki šiol nepavyko užmegzti tvaraus, atviro ir dalykiško dialogo tarp Seimo valdančiosios daugumos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir pacientų teises bei teisėtus interesus ginančių organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų profesinių draugijų ir asociacijų, gydytojų profesinių sąjungų bei ekspertinių organizacijų. Organizacijų vertinimu, būtent pagarbus dialogas yra būtina prielaida priimti sprendimus, kurie stiprintų pasitikėjimą sveikatos sistema ir padėtų spręsti realias jos problemas.
Valstybės institucijoms pateikia konkrečius siūlymus
Viešame pareiškime Lietuvos Respublikos Prezidentas kviečiamas inicijuoti susitikimą su sveikatos bendruomenės atstovais ir įvertinti, ar priimtas teisinis reguliavimas atitinka žmogaus teisių apsaugos, pacientų teisių, sveikatos priežiūros specialistų kaip darbuotojų teisių, teisėkūros kokybės, proporcingumo ir teisinės valstybės principus.
Seimas raginamas inicijuoti papildomą priimto reguliavimo poveikio pacientų teisėms, specialistų darbo sąlygoms, regioniniam paslaugų prieinamumui, konkurencijai, gydymo tęstinumui ir sveikatos sistemos tvarumui vertinimą.
Vyriausybė kviečiama nuosekliai įgyvendinti į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros principus, o Sveikatos apsaugos ministerija – stiprinti pagarbų dialogą su socialiniais partneriais ir užtikrinti, kad pacientų bei specialistų organizacijų argumentai būtų ne tik išklausomi, bet ir realiai vertinami teisėkūros procese.
Būtina sąlyga
Organizacijos pabrėžia, kad pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, profesinių sąjungų, akademinės bendruomenės ir ekspertų balsas nėra kliūtis sveikatos sistemos reformoms. Priešingai – jų įtraukimas yra būtina sąlyga, kad reformos būtų teisėtos, pagrįstos, proporcingos ir stiprintų visuomenės pasitikėjimą sveikatos sistema.
Viešas pareiškimas baigiamas žodžiais:
„Bendruomenės balsas skambėjo, skamba ir skambės Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje. Viliamės dalykiškumo, profesionalumo, pagarbos ir atsakingo dialogo.“
– Viešą pareiškimą, kurį inicijavo nevyriausybinė organizacija „European Life Science & Knowledge Institute“ (ELSKI) palaiko:
Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugija
Lietuvos triračių sporto asociacija, jungianti 18 organizacijų
Lietuvos artroskopijos ir sporto traumatologijos asociacija
Lietuvos medikų sąjūdis
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“
Klausos negalios šeimų bendrija AIDAS
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“
Klubas „Diabeto IQ“, jungiantis 15 organizacijų
Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacija
Medicinos įstaigų vadovų asociacija
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija
Dulų asociacija
Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“
Kaniterapijos klubas
Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga