SAM atnaujino Nacionalinės vėžio tarybos sudėtį

SAM teigimu, atnaujinant tarybos veiklą siekiama užtikrinti dar aktyvesnį skirtingų sričių atstovų dalyvavimą formuojant nacionalinę onkologijos politiką, sprendimus grįsti patikimais duomenimis ir gerąja tarptautine praktika bei daugiau dėmesio skirti pacientų poreikiams.
„Tikimasi, kad atnaujinta tarybos veikla prisidės prie dar nuoseklesnio nacionalinės vėžio kontrolės priemonių planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo bei padės užtikrinti, kad Lietuvos onkologijos politika atitiktų šiuolaikinius nacionalinius ir Europos Sąjungos prioritetus“, – pranešime pažymėjo ministerija.
Anot jos, naujos sudėties taryboje dirbs tikrieji ir asocijuotieji nariai. Tikrieji nariai dalyvaus ir balsuos visuose tarybos posėdžiuose, atstovaus onkologijos klasteriui priklausančioms gydymo įstaigoms bei vaikų onkohematologijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, pacientų organizacijoms, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai, universitetams.
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Tuo metu asocijuotieji nariai bus kviečiami svarstant jų kompetencijai priskiriamus klausimus – jie atstovaus profesinėms organizacijoms, ministerijoms, mokslo institucijoms, farmacijos sektoriui ir kitoms institucijoms. Tarybos nariai taip pat privalės deklaruoti interesus ir nusišalinti nuo klausimų, kurie gali kelti interesų konfliktą.
Atnaujintuose nuostatuose numatyta, kad taryba analizuos onkologinės pagalbos politikos įgyvendinimą, teiks siūlymus dėl nacionalinių prioritetų, rengs nacionalinės vėžio kontrolės gaires bei koordinuos jų įgyvendinimą.
Ji taip pat vertins taikomų priemonių efektyvumą, teiks rekomendacijas dėl paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, svarstys inovacijų diegimo, finansavimo modelių, ankstyvosios diagnostikos programų, mokslinių tyrimų ir pacientų įtraukimo į klinikinius tyrimus klausimus.