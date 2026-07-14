Bręsta viliojantis pasiūlymas šiems specialistams: gaus 30 tūkst. eurų, jei persikels į Lietuvos pajūrį

Mainais į paramą sveikatos priežiūros specialistas privalėtų nepertraukiamai bent trejus metus dirbti uostamiesčio įstaigoje ir deklaruoti gyvenamąją vietą Klaipėdoje, numatoma Miesto tarybai teikiamame sprendimo projekte, kuris turėtų būti svarstomas liepą.
„Uždavinys – į Klaipėdos mieste veikiančias valstybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams“, – aiškinamas sprendimo projektas.
Anot jo, lėšos tokioms paskatoms yra numatytos savivaldybės strateginiame veiklos plane.
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Aiškinama, kad išmoka gali būti skiriama tik gydytojams, kurie įtraukti į prioritetinį trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų sąrašą. Šiemet jame yra 12 medikų – trūksta keturių šeimos gydytojų, neurologo, vaikų psichiatrų ir kitų ligų specialistų.
Pretendentas į miesto skatinimą neturėtų būti per pastaruosius 3 metus dirbęs Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigose.
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Ar skirti išmoką, spręs speciali darbo grupė, kuri įvertins, ar gydytojas atitinka visus keliamus reikalavimus. Jeigu po paramos skyrimo jis iš Klaipėdos išvyktų anksčiau sutarto laiko, pinigai turėtų būti grąžinti.
Lrytas dar pernai vasarą rašė, kad Lietuva yra parengusi 94 skubios pagalbos gydytojus, nors realus jų poreikis siekia 299. Tiesa, neseniai išlydėta dar viena šių specialistų laida. Štai liepos pradžioje Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus „Facebook“ paskyroje buvo skelbiama, kad rezidentūrą baigė 7 nauji skubiosios medicinos gydytojai.