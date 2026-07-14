Didžiausiai Suvalkijos ligoninei staiga prireikė naujo vadovo – siūlo 9 tūkst. eurų algą

Žinia apie vykstantį konkursą savo interneto ir „Facebook“ puslapiuose dalinosi pati ligoninė, tačiau Marijampolės savivaldybės naujienų skiltyje pranešimo apie direktoriaus paiešką nėra.
Naujo vadovo Marijampolės ligoninei prireikė, kai birželį iš pareigų staiga pasitraukė Marius Čėsna. Buvęs direktorius antrai kadencijai paskirtas buvo vos prieš pusmetį – 2026 m. sausį. Marijampolės ligoninei jis vadovavo nuo 2020 m. lapkričio 19 d.
Pareiginis Marijampolės ligoninės direktoriaus darbo užmokestis – 9014,00 Eur, nurodoma valstybės valdymo agentūros portale, kur ir patalpintas skelbimas.
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Marijampolės ligoninės direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai.
Iš kandidatų reikalaujama turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas ir įgijus ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
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Taip pat būtina turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms.
Visus reikalavimus ir informaciją apie darbo pobūdį rasite čia.