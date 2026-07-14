SveikataMedicinos žinios

Didžiausiai Suvalkijos ligoninei staiga prireikė naujo vadovo – siūlo 9 tūkst. eurų algą

2026 m. liepos 14 d. 15:42
Lrytas.lt
Marijampolės ligoninė ieško naujo direktoriaus. Kaip nurodoma skelbime, konkurse norinčių dalyvauti kandidatų paraiškų priėmimas vyksta iki liepos 17 d.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinia apie vykstantį konkursą savo interneto ir „Facebook“ puslapiuose dalinosi pati ligoninė, tačiau Marijampolės savivaldybės naujienų skiltyje pranešimo apie direktoriaus paiešką nėra.
Naujo vadovo Marijampolės ligoninei prireikė, kai birželį iš pareigų staiga pasitraukė Marius Čėsna. Buvęs direktorius antrai kadencijai paskirtas buvo vos prieš pusmetį – 2026 m. sausį. Marijampolės ligoninei jis vadovavo nuo 2020 m. lapkričio 19 d.
Pareiginis Marijampolės ligoninės direktoriaus darbo užmokestis – 9014,00 Eur, nurodoma valstybės valdymo agentūros portale, kur ir patalpintas skelbimas.

„Renkuosi studijuoti“: praktinės studijos Alytuje

Marijampolės ligoninės direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai.
Iš kandidatų reikalaujama turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės studijas ir įgijus ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Susiję straipsniai
Į skolas įklimpusi Šiaulių ligoninė turi naują direktorių

Į skolas įklimpusi Šiaulių ligoninė turi naują direktorių

Legendinis profesorius, kuris išgelbėjo Kauno mediciną: aukštų pareigų šešėlyje – mažai žinoma kova

Legendinis profesorius, kuris išgelbėjo Kauno mediciną: aukštų pareigų šešėlyje – mažai žinoma kova (1)

Urologas Vilius Bosas – pacientams tarsi draugas: legendinis rankos paspaudimas ir auksinė taisyklė, kaip išvengti inkstų akmenligės

Urologas Vilius Bosas – pacientams tarsi draugas: legendinis rankos paspaudimas ir auksinė taisyklė, kaip išvengti inkstų akmenligės

Taip pat būtina turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms.
Visus reikalavimus ir informaciją apie darbo pobūdį rasite čia.
Marijampolės ligoninėMarijampolė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.