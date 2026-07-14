Grįžtate atostogų į Lietuvą? Paaiškino, ar galėsite čia gydytis nemokamai

Turėkite Europos sveikatos draudimo kortelę
Lietuviams, gyvenantiems Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje, galioja tos šalies sveikatos draudimas, todėl dar prieš išvykstant atostogų į Lietuvą rekomenduojama pasigaminti ir su savimi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji pasitarnaus, jei per atostogas tėvynėje prireiks skubios medicinos pagalbos.
„Pastebime, kad žmonės Europos sveikatos draudimo kortelę dažniausiai prisimena tik tada, kai jos jau prireikia. Liga ar trauma net ir atostogaujant gali užklupti netikėtai, todėl kortele verta pasirūpinti dar prieš kelionę. Ji patvirtina teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir mūsų šalies gyventojams, o išlaidos gydymo įstaigai apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Gyventojų aptarnavimo Šiaulių skyriaus patarėja Rima Budginienė.
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Pasak jos, dažniausiai viešint kitoje šalyje medicinos pagalbos prireikia įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl traumų, ūmaus skausmo ar paūmėjusių lėtinių ligų. Pavyzdžiui, susilaužius ranką, susirgus plaučių uždegimu ar paūmėjus astmai, pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę ir asmens dokumentą Lietuvos gydymo įstaigose, kurios turi sutartį su ligonių kasa, būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta nemokamai.
Kortelė gali praversti ir vaistinėje. „Su kortele vaistinėje galėsite įsigyti gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip mūsų šalies gyventojai – pateikus kortelę bei asmens dokumentą, reikia sumokėti tik paciento priemoką“, – pabrėžia VLK atstovė.
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Europos sveikatos draudimo kortelę gyventojams išduoda tos šalies, kurioje žmogus yra apdraustas sveikatos draudimu, atsakinga institucija.
Jei atvykote gydytis
Kai į Lietuvą atvykstate ne atostogauti, o iš anksto suplanuotai operacijai, gydymui ar nėštumo priežiūrai, tokių paslaugų su Europos sveikatos draudimo kortele nemokamai gauti nepavyks. Planinėms gydymo paslaugoms gauti reikalingas dokumentas S2, kuris yra išduodamas tos šalies, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu, įstaigoje – pavyzdžiui, sveikatos draudimo tarnyboje ar ligonių kasoje.
S2 dokumentas leidžia gauti planines gydymo paslaugas Lietuvos gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasa. Vis dėlto už kai kurias mokamas paslaugas, priemokas ar transportavimo išlaidas gali tekti susimokėti pačiam.
Prieš atvykstant vizitą būtina suderinti su pasirinkta gydymo įstaiga, o atvykus pateikti asmens dokumentą ir dokumentą S2.
„Kasmet matome, kad dalis užsienyje gyvenančių lietuvių planinį gydymą renkasi tėvynėje. Vieniems svarbu bendrauti su medikais gimtąja kalba, kitiems – gydytis arčiau artimųjų arba pas konkretų specialistą. Dažniausiai su S2 dokumentu į Lietuvą atvykstama dėl organų transplantacijos, brangiųjų tyrimų, planinių operacijų ar kitų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų“, – sako VLK Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros skyriaus patarėja Neringa Šafranavičienė.
VLK duomenimis, praėjusiais metais su S2 dokumentu Lietuvos gydymo įstaigose 142 kitų Europos šalių apdraustiesiems buvo suteiktos planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Daugiausia jų gavo Jungtinėje Karalystėje apdrausti pacientai – 77, o Latvijoje apdrausti – 62.
Galite susigrąžinti išlaidas
Europos Sąjungos, Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino gyventojai gali pasinaudoti ir tarpvalstybinės sveikatos priežiūros galimybe – už gydymą Lietuvoje sumokėti patys, o vėliau kreiptis į savo draudimo įstaigą dėl išlaidų kompensavimo.
Kompensavimo sąlygos priklauso nuo šalies: vienur būtinas išankstinis leidimas, kitur pakanka dokumentus pateikti jau gavus paslaugas. Todėl prieš planuodami gydymą, iš anksto pasitikrinkite, kokia tvarka galioja šalyje, kurioje esate apdraustas.
TraumagydymasValstybinė ligonių kasa (VLK)
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