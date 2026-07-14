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JAV bijo Ebolos: neleidžia iš Kongo grįžti savo piliečiams

2026 m. liepos 14 d. 11:14
Dėl Kongo Demokratinėje Respublikoje plintančio Ebolos viruso JAV vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtines Valstijas. Baltųjų rūmų atstovas pirmadienį pareiškė, kad Konge esantys ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą, praneša agentūra „Reuters“.
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Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug dvi dešimtis amerikiečių, kurie antradienį ketino skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu.
Sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis prieš tai šį nurodymą argumentavo padidėjusia Ebolos rizika. Liga Konge toliau plinta ir jau pasiekė vietoves, esančias kelių valandų atstumu nuo sostinės Kinšasos.
Oficialiais sekmadienio duomenimis, Konge patvirtintų atvejų skaičius išaugo iki 1 926, 702 žmonės mirė. Vienas virusu užsikrėtęs JAV pilietis pirmadienį gydymui buvo atgabentas į Vokietijos Frankfurto miesto universitetinę kliniką. Jau ir gegužę kitas amerikiečių gydytojas po užsikrėtimo Konge buvo gydomas Vokietijoje.
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JAVRobertas Kennedy jaunesnysisEbolos virusas

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