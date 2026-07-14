JAV bijo Ebolos: neleidžia iš Kongo grįžti savo piliečiams

Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug dvi dešimtis amerikiečių, kurie antradienį ketino skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu.
Sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis prieš tai šį nurodymą argumentavo padidėjusia Ebolos rizika. Liga Konge toliau plinta ir jau pasiekė vietoves, esančias kelių valandų atstumu nuo sostinės Kinšasos.
Oficialiais sekmadienio duomenimis, Konge patvirtintų atvejų skaičius išaugo iki 1 926, 702 žmonės mirė. Vienas virusu užsikrėtęs JAV pilietis pirmadienį gydymui buvo atgabentas į Vokietijos Frankfurto miesto universitetinę kliniką. Jau ir gegužę kitas amerikiečių gydytojas po užsikrėtimo Konge buvo gydomas Vokietijoje.
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Dažnai mirtimi pasibaigianti virusinė liga perduodama per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.