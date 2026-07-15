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Į pasaulį staiga pasibeldė nauja gyvybė: greitoji vos spėjo į Alytaus ligoninę, o tėvai dukrytei net vardo neišrinko

2026 m. liepos 15 d. 15:51
Lrytas.lt
„Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos – ginekologijos skyriuje netrūksta nei ekstremalumų, nei gerų naujienų!“, – trečiadienį pasidžiaugta Alytaus miesto savivaldybės „Facebook“ puslapyje.
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Liepos 14-ąją Alytaus ligoninėje gimė 200 naujagimis, kurio atėjimas į šį pasaulį buvo ekstremalus ir greitas – vos per valandą nuo greitosios medicinos pagalbos iškvietimo!
Po atliktos skubios cezario pjūvio operacijos Adomui ir Viktorijai iš Daugų gimė pirmagimė mergytė, kuri svėrė 3,524 kg ir 52 cm ūgio, nurodoma įraše.
„Toks staigus ir greitas pirmagimės gimimas tėveliams buvo netikėtas. Bet dabar jie džiaugiasi, kad mažylė išvydo pasaulį sėkmingai ir su didele meile supuoja savo dukrytę ant rankų.

„Sveikatos kodas“. Nevaisingumas

Beje, dėl netikėtumų faktorių išrinkti vardo savo naujagimei tėveliai dar nesuspėjo, tačiau visas laikas jiems prieš akis, o dabar svarbiausia, kad mergytė augtų sveika ir labai mylima!
Sveikinimai Adomui ir Viktorijai pirmą kartą tapus tėvais! Tegul tėvystės kelias būna sklandus ir dovanojantis daugybę džiaugsmo akimirkų!“, – rašo Alytaus miesto savivaldybė.
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AlytusAlytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė

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