Santaros klinikose trečiadienį leidosi sraigtasparnis – bus atliktos keturios organų transplantacijos

Nacionalinis transplantacijos biuras (NTB) reiškia tylią, nuoširdžią užuojautą Donoro artimiesiems ir sako ačiū už ištartą TAIP organų donorystei. Šis artimųjų ištartas TAIP suteikia šansą pasveikti keturiems sunkiai sergantiems – šią parą bus atliktos keturios organų transplantacijos, rašoma pranešime spaudai.
Išksirtinis ačiū visiems, dalyvaujantiems organų donorystės ir transplantacijos procese – donorinių ligoninių reanimacijų ir intensyviosios terapijos skyrių ir transplantacijų komandoms, regionų ir nacionaliniams koordinatoriams, laboratorijų specialistams, ligoninių greitųjų vairuotojams, karinių oro pajėgų ir policijos pareigūnams.
Donorystės ir transplantacijos procese kiekviena minutė turi aukso vertę – donoriniai organai yra gyvybingi labai ribotą laiką, per kurį turi būti persodinti jų laukiantiems recipientams. Tad visada norima aplenkti laiką – kuo skubiau ir saugiai įveikti atstumą – tokias galias turi Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos (KOP) ar Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pakeldami sraigtasparnius organų donorystės procesui.
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Šiandien viltingo kvietimo į transplantacijos centrą operacijai atlikti laukia 309 sunkūs ligoniai: 118 – inkstų, 73 – širdies, 3 – plaučių, 3 – širdies-plaučių komplekso, 6 – kasos-inksto komplekso, 106 – kepenų. Audinių ir ląstelių transplantacijų laukia 480 pacientai: 201 ragenų ir 279 kamieninių kraujodaros ląstelių. Tarp jų – 39 vaikai.
Pritarimas organų donorystei nieko nekainuoja, tačiau gali išsaugoti gyvybę ar pagerinti sveikatą 7-iems transplantacijos laukiantiems žmonėms. Pasikalbėkime apie tai su artimaisiais. Sutikimą galima užpildyti internetu ntb.lt