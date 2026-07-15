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Tūkstančiai amerikiečių susirgo parazito sukeliama žarnyno infekcija: akys krypstą į žinomą užkandinių tinklą

2026 m. liepos 15 d. 16:13
Jungtinėse Valstijose tūkstančiai žmonių susirgo parazito sukeliama žarnyno infekcija, kuri lemia sunkų viduriavimą. 34 valstijose nustatyta daugiau kaip 1,6 tūkst. Ciklosporiazės atvejų. Dar 5,1 tūkst. atvejų tiriama, pranešė JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC).
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Kadangi liga neretai lieka neatpažįstama arba apie ja nepranešama, tikrasis susirgimų skaičius gali būti gerokai didesnis.
Institucijos aiškinasi, ar su protrūkiu nėra susijęs greito maisto tinklas „Taco Bell“, rašo laikraštis „The Washington Post“. Tinklas jau praėjusią savaitę keliose vietose iš asortimento, be kita ko, išėmė salotas. Antradienį paskelbtame pareiškime teigiama, kad situacija toliau įdėmiai stebima ir bendradarbiaujama su tarnybomis.
Protrūkio centru laikoma Mičigano valstija. Čia pranešama apie daugiau kaip 3,3 tūkst. patvirtintų ir galimų atvejų. Ligšioliniais duomenimis, protrūkio šaltinis gali būti parazitu užterštos salotos, nurodė tenykštė sveikatos institucija.

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Tačiau, anot žiniasklaidos, ne visi užsikrėtusieji valgė „Taco Bell“ užkandinėse. Dėl to protrūkio šaltinis gali būti ne vien „Taco Bell“.
CDC duomenimis, parazitas paprastai nėra perduodamas žmogaus žmogui, o plinta per fekalijomis užterštus maisto produktus ar vandenį. Jis pažeidžia plonąją žarną ir sukelia vandeningą viduriavimą bei dažną tuštinimąsi. Ciklosporiazės protrūkiai paprastai fiksuojami vasarą.
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