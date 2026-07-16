330 tūkst. eurų žalą valstybei padarę gydytojai išvengė kalėjimo

Tyrimo metu nustatyta, kad šeši gydytojai netinkamai vykdė savo tarnybines pareigas, todėl jiems buvo pareikšti įtarimai dėl BK 229 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos, praneša Lietuvos respublikos prokuratūra.
Bylų duomenimis, gydytojai, neįvertinę pacientų sveikatos būklės ir medicininio poreikio, nesant tam pagrindo, pacientams skyrė valstybės kompensuojamuosius sugeriamuosius gelio tvarsčius. Dalis receptų buvo išrašyti pacientams apie tai nežinant arba nesant medicininio tokių priemonių poreikio. Dėl šių veiksmų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui buvo padaryta daugiau nei 330 tūkst. eurų turtinė žala.
Atsižvelgus į tai, kad padaryta žala buvo atlyginta arba susitarta dėl jos atlyginimo, o gydytojai pripažino padarę nusikalstamas veikas ir gailėjosi, jų atžvilgiu procesai buvo nutraukti pagal laidavimą. Jiems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – nuo 500 iki 1 000 eurų dydžio įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
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Dėl 24 gydytojų veiksmų išrašant kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių receptus buvo nustatyti pažeidimai, tačiau jie nesukėlė didelės žalos, todėl buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Dviejų gydytojų atžvilgiu dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo tyrimas buvo nutrauktas. Šiuose procesiniuose sprendimuose buvo konstatuota, kad byloje nėra duomenų, jog Valstybinei ligonių kasai nebūtų galimybės ar būtų apsunkintas padarytos žalos išieškojimas civilinėmis priemonėmis iš gydymo įstaigos, kurią su Valstybine ligonių kasa sieja sutartiniai santykiai.
Taip pat buvo tiriami atvejai, susiję su galimu gydytojų kyšininkavimu ir farmacijos įmonės darbuotojo papirkimu.
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Dviejų gydytojų atžvilgiu procesai buvo užbaigti teismo baudžiamaisiais įsakymais. 2023 m. gegužę vienoje byloje gydytoja pripažinta kalta dėl keturių kyšininkavimo epizodų. Teismas jai skyrė 5 000 eurų baudą, o 140 eurų, gautų nusikalstamu būdu, buvo konfiskuota.
Keturi ją papirkę pacientai, pripažinę kaltę ir gailėjęsi, nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleisti pagal laidavimą. 2024 m. gruodį kitoje byloje šeimos gydytoja pripažinta kalta dėl tarnybos pareigų neatlikimo ir aštuonių kyšininkavimo epizodų. Teismas jai skyrė galutinę 8 000 eurų baudą, dvejiems metams atėmė teisę dirbti gydytoja, teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei eiti pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose.
Be to, iš jos išieškota 160 eurų, gautų nusikalstamu būdu. Šeši ją papirkę pacientai, pripažinę kaltę ir gailėjęsi, nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleisti pagal laidavimą. Toje pačioje byloje medicinos priemones platinusios įmonės darbuotojas pripažintas kaltu dėl papirkimo. Jam skirta 5 000 eurų bauda.
Šiems ikiteisminiams tyrimams vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, juos atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.