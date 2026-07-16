Vyresni nei 30 metų JAV kariai privalės atlikti testosterono tyrimą

Jaunesniems nei 30 metų amžiaus kariams šis testas bus savanoriškas. Jei bus nustatytas testosterono trūkumas, bus rekomenduotas gydymas, tačiau jis nebus privalomas.
P. Hegsethas pabrėžė, kad kiekvienas karys visad bus svarbiausias taktinis JAV pranašumas. Jis kalbėjo apie „šventą pareigą“ išsaugoti šį pranašumą. Todėl būtina nuolat ieškoti naujų būdų, kaip optimizuoti karių pajėgumus ir ilgalaikę sveikatą.
Anot P. Hegsetho, tyrimo tikslas yra užtikrinti, jog kariai turėtų „tinkamą testosterono lygį“, kad galėtų pasiekti geriausius rezultatus. Jis šiame kontekste atkreipė dėmesį į tai, kad testosterono lygis su amžiumi dažnai natūraliai mažėja.
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Kreipdamasis į karius, P. Hegsethas teigė: „Ši iniciatyva nereiškia dirbtinio pajėgumų didinimo. Ja siekiama atkurti ir optimizuoti jūsų natūralius gebėjimus, (...) ir užtikrinti, kad turėtumėte biologinį pamatą, būtiną atsilaikyti kovoje“.
Nuo pat kadencijos pradžios Pentagono vadovas siekia pokyčių savo vadovaujamame departamente, kurį JAV administracija dabar vadina „karo departamentu“. P. Hegsethas kariuomenėje nuolat aukština kario etosą – kaip ir tradicinio vyriško kovotojo idealą.
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Praėjusiais metais jis, pavyzdžiui, paskelbė naujus fizinio pasirengimo standartus. Tuomet jis pabrėžė, kad tiems, kurie neatitinka „vyrams keliamų fizinių reikalavimų kovinėms pozicijoms“, nesiskuta arba nenori atrodyti profesionaliai, atėjo laikas ieškoti naujų pareigų arba naujos profesijos.
Pete’as HegsethastestosteronasJAV
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