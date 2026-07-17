Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams

„Daug kofeino turintys energiniai gėrimai neturėtų patekti į vaikų rankas, – sakė už visuomenės sveikatos klausimus atsakinga parlamentarė Sharon Hodgson. – Žinome, kad tūkstančiai vaikų Anglijoje juos vartoja kasdien, tačiau įrodymai yra aiškūs – tai gali sukelti nerimą, sutrikdyti jų miegą ir koncentraciją bei neigiamai paveikti jų mokymąsi“.
Mažiau kofeino turintiems gėrimams, tokiems kaip „Coca-Cola“ ir „Pepsi“, draudimas nebus taikomas, pranešė naujienų agentūra PA.
Kritikos sulaukta iš pramonės asociacijos, kuri atkreipė dėmesį, kad jos nariai jau nuo 2010 metų yra įsipareigoję nereklamuoti energetinių gėrimų asmenims iki 16 metų ir neskatinti jų pardavimo šiai amžiaus grupei.
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