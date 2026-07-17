Į Lietuvą grįžta Venesueloje humanitarinę misiją baigusi Lietuvos medikų komanda

„Ši misija dar kartą parodė, kad Lietuvos medikai ir gelbėtojai yra pasirengę padėti ten, kur pagalbos reikia labiausiai. Profesionalumas, gebėjimas veikti sudėtingomis sąlygomis ir nuoširdus atsidavimas žmonėms pelnė ne tik žmonių pasitikėjimą, bet ir tarptautinį pripažinimą. Didžiuojamės mūsų komanda, garbingai atstovavusia Lietuvai tarptautinėje humanitarinėje misijoje“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Misijoje dalyvavo 20 specialistų – 15 medikų iš įvairių Lietuvos gydymo įstaigų ir 5 logistai iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos. Didžiąją misijos dalį Lietuvos komanda dirbo netoli sostinės Karakaso esančiame La Guairos regione, kur savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Per dvylika dienų joje medicinos pagalba suteikta apie 230 pacientų.
Į lietuvių įrengtą kliniką kreipėsi įvairaus amžiaus žmonės. Dalis jų buvo nukentėję nuo žemės drebėjimo, tačiau nemažai pacientų kreipėsi ir dėl paūmėjusių lėtinių ligų ar užkrečiamųjų infekcijų. Komanda teikė pirminę medicinos pagalbą, atliko būtinus tyrimus, skyrė gydymą ir prireikus nukreipdavo pacientus tolesnei priežiūrai.
Venesueloje tęsiasi tvarkymo darbai: JAV didina finansinę paramą iki 300 mln. dolerių.
Misijos metu Lietuvos EMT bendradarbiavo su Vokietijos kolegomis, o kartu su vietos institucijomis prisidėjo prie pagalbos perkeltiesiems gyventojams – statė palapines laikinosiose stovyklose, kad žmonės kuo greičiau turėtų saugų prieglobstį.
Pasibaigus misijai, nepanaudoti vaistai ir medicinos priemonės buvo perduoti Venesuelos sveikatos apsaugos ministerijai bei tarptautinei organizacijai „Médecins du Monde“, kuri per vietos partnerius aprūpina mažas šalies gydymo įstaigas būtiniausiomis medicinos priemonėmis.
Susiję straipsniai
Už reikšmingą indėlį padedant nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms Lietuvos komanda buvo apdovanota „Venesuelos didvyrių“ medaliais.
Misijos metu Lietuvos specialistai aktyviai įsitraukė ir į vietos bendruomenės gyvenimą – ne tik teikė medicinos pagalbą, bet ir padėjo įrengti perkeltųjų asmenų stovyklas, dalyvavo bendruomenės renginiuose, bendrose mišiose, dalijosi profesine patirtimi su Venesuelos medicinos personalu.
Lietuvos EMT yra sertifikuota pagal Pasaulio sveikatos organizacijos standartus ir pasirengusi operatyviai reaguoti į tarptautines humanitarines krizes. Dalyvavimas misijoje Venesueloje – dar vienas Lietuvos indėlio į tarptautinę humanitarinę pagalbą pavyzdys, liudijantis šalies specialistų kompetenciją ir pasirengimą veikti sudėtingiausiomis sąlygomis.