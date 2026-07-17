Vadovauti poliklinikai nori būrys pretendentų – uždirbtų daugiau nei premjeras

Pirmasis konkurso etapas vyks kitą savaitę.
Konkursą skelbiančios Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas naujienų portalui VE.lt patvirtino, kad po atrankos komisijos vertinimo bus atrinkti daugiausia balų surinkę kandidatai, kurie pateks į antrąjį etapą – pokalbį su miesto meru Arvydu Vaitkumi.
Į antrąjį etapą pateks du daugiausia balų, bet ne mažiau kaip po 6 balus surinkę kandidatai. Jei tokį įvertinimą gaus tik vienas pretendentas, į kitą etapą pateks tik jis. Antrojo etapo metu kandidatus vertins Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, kuris taip pat skirs nuo 1 iki 10 balų.
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Konkursas paskelbtas penkerių metų kadencijai. Su naujuoju vadovu bus sudaryta terminuota darbo sutartis nuo 2026 metų lapkričio 8 dienos, pasibaigus dabartinio direktoriaus kadencijai.
Įstaigos vadovui nustatytas atlyginimas. Iki 2027 metų balandžio 30 dienos mėnesinis darbo užmokestis sieks beveik 13,2 tūkst. eurų iki mokesčių – 11 tūkst. eurų pastovioji ir 2,2 tūkst. eurų kintamoji dalis. Remiantis standartinės „Sodros“ skaičiuoklės rezultatais, vadovas uždirbtų apie 8 tūkst. eurų į rankas.
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Tai – keliais tūkstančiais daugiau nei ministro pirmininko alga, kuri antrą šių metų ketvirtį buvo 8,8 tūkst. eurų iki mokesčių.
Poliklinikos vadovui taip pat numatytas trijų mėnesių išbandymo laikotarpis.
Kaip jau rašė VE.lt, konkurse gali dalyvauti ir dabartinis Jūrininkų poliklinikos vadovas Saulius Dabravalskis, nors šiemet baigiasi jo antroji penkerių metų kadencija.
S. Dabravalskis sakė, kad konsultavosi su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
„Jau anksčiau konsultavausi su ministerijos atstovais, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką teisiškai dalyvauti konkurse trečiajai kadencijai man nėra kliūčių“, – sakė jis.
Pastaraisiais metais Jūrininkų poliklinika sparčiai augo ir plėtė teikiamų paslaugų apimtį. Registrų centrui pateiktoje 2025 metų finansinėje ataskaitoje nurodoma, kad įstaigos pajamos siekė 12,7 mln. eurų. Tai yra apie 16,5 proc. daugiau nei 2024 metais, kai poliklinikos pajamos sudarė 10,9 mln. eurų. Jūrininkų poliklinikoje dirba apie 300 darbuotojų.
poliklinikaKlaipėdaSaulius Dabravalskis
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