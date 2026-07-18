Konge auga patvirtintų Ebolos atvejų ir mirčių skaičiai

Ataskaitoje nurodoma, kad per 24 valandas iki ketvirtadienio registruoti 56 nauji infekcijos atvejai ir 36 mirtys.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.
Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Nuo liepos pradžios vyksta dviejų antivirusinių gydymo metodų klinikiniai tyrimai.