Po 25-erių moters eutanazijos – netikėtas posūkis: motina paliktame dienoraštyje aptiko sukrečiančią tiesą

Primename, kad 25 metų Noelia Castillo šių metų kovą pasinaudojo eutanazija po dvejus metus trukusios kovos teismuose.
Perskaitė dienoraštį
Jos motina Yolanda Ramos, perskaičiusi dukters dienoraštyje užrašytas sukrečiančias grupinio išžaginimo detales, paragino Ispanijos policiją imtis veiksmų, rašo „The Sun“.
„Nusprendžiau pranešti apie vyrus, kurie mano dukrai padarė tiek daug žalos. Tai darau todėl, kad jaučiu – būtent to ji būtų norėjusi“, – sakė Y. Ramos.
Teigiama, kad organizacija „Christian Lawyers“ taip pat kreipėsi į prokuratūrą, prašydama nustatyti ir patraukti atsakomybėn už šį nusikaltimą atsakingus asmenis.
Noelia teigė, kad pirmą kartą buvo išžaginta savo buvusio partnerio, su kuriuo ketverius metus palaikė santykius.
Anot jos, antrasis įtariamas išžaginimas įvyko Salou mieste. Moteris tvirtino, kad ten vienas padavėjas ją apsvaigino, o vėliau ją išžagino trys vyrai.
Noelios teigimu, būtent grupinis išžaginimas pastūmėjo ją bandyti nusižudyti. Dar prieš mirtį duotuose interviu ji pasakojo, kad po šio įvykio nusprendė iššokti pro penkto aukšto langą. Po bandymo nusižudyti moteris liko paralyžiuota ir kentė nuolatinius skausmus.
Ji tapo viena jauniausių žmonių Ispanijoje, kuriems buvo atlikta eutanazija.
Noelios tėvas Geronimo Castillo, remiamas konservatyvios organizacijos „Christian Lawyers“, ilgą laiką teismuose siekė užkirsti kelią dukters prašymui atlikti eutanaziją.
Tačiau pati Noelia, televizijos interviu atvirai kalbėjusi apie sprendimą nutraukti ilgus metus trukusias fizines ir psichologines kančias, sakė norinti „išeiti ramybėje“.
„Noelia apie išžaginimus kalbėjo televizijoje, o tą pačią dieną, kai mirė, atidavė man savo dienoraštį. Kai jį perskaičiau, supratau daugybę dalykų. Jaučiu, kad mano dukra norėjo, jog vieną dieną visa tiesa išaiškėtų. Todėl nusprendžiau kreiptis į prokuratūrą, nes negaliu tiesiog stovėti nuošalyje ir nieko nedaryti“, – sakė Y. Ramos.
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