JAV patvirtinta nauja tabletė cholesteroliui mažinti

Taigi, amerikiečiai dabar turi naują padidėjusio cholesterolio gydymo variantą: vieną kartą per dieną vartojamas tabletes.
MTL cholesterolis, dažnai vadinamas „bloguoju“, kaupiasi arterijose ir padidina širdies priepuolio, insulto ir kraujagyslių ligų riziką.
Tikimasi, kad naujasis medikamentas galėtų tapti alternatyva statinams. Tai – saugūs ir veiksmingi vaistai, bet žmonės juos toleruoja skirtingai, o didžiausios toleruojamos dozės ne visada pakanka cholesterolio kiekiui sumažinti iki saugaus lygio.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
„Lipfendra“ gali būti vartojama kartu su statinu arba vietoje jo, siekiant sumažinti MTL cholesterolį.
Vaisto išrašymo informacija nurodo, kad šis PCSK9 inhibitorius gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė kartu su dieta ir mankšta, siekiant sumažinti MTL cholesterolio kiekį suaugusiesiems, turintiems aukštą kraujospūdį.
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„Lipfendra“ patvirtinimas pagrįstas 2 klinikiniais tyrimais, kuriuose dalyvavo daugiau nei 3200 suaugusiųjų, jau vartojančių didžiausią statinų dozę, kurią jie galėjo toleruoti, teigiama FDA pranešime.
Po 24 savaičių vaistas sumažino MTL cholesterolio kiekį maždaug 56 proc. pagrindiniame tyrime ir 59 proc. antrame tyrime, skirtame žmonėms, turintiems paveldimą aukštą cholesterolio kiekį.
Medikai šį cholesterolio sumažėjimą pavadino „gana įspūdingu“. Tyrimų metu buvo aiškinamasi, kiek „Lipfendra“ sumažina cholesterolio kiekį, o ne tai, ar ji apsaugo nuo širdies priepuolio ir insulto.
Platesnis tyrimas, kuris siekia rasti atsakymą į šį klausimą, vis dar vyksta.
Kiek kainuoja naujas vaistas?
Pasak vaisto gamintojos „Merck“, „Lipfendra“ kaina siekia 10,50 JAV dolerių (9,19 euro) per dieną arba apie 315 JAV dolerių (275,77 euro) už 30 dienų.
Tačiau bendrovės atstovai teigė, kad dauguma JAV pacientų, įskaitant tuos, kurie gauna „Medicare“, iš savo kišenės mokės mažiau
Kiek pacientai iš tikrųjų mokės, labai priklausys nuo turimo sveikatos draudimo. „Merck“ teigė, kad „Lipfendra“ vaistinėse pasirodys per kelias savaites.