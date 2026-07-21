Neeilinė medikų savaitė: Santaros klinikose atliktos trys širdies transplantacijos

Pasak Santaros klinikų Širdies chirurgijos centro širdies chirurgo doc. dr. Viliaus Janušausko, didžiausias šio laikotarpio iššūkis buvo ne tik sudėtingos operacijos, bet ir jų organizavimas.
„Trys širdies transplantacijos per vieną savaitę – itin retas atvejis. Tai buvo didelis išbandymas visai komandai, ypač vasaros laikotarpiu, kai daugelis kolegų buvo suplanavę atostogas ar kitus įsipareigojimus. Esu nuoširdžiai dėkingas visiems transplantacijose dalyvavusiems gydytojams, slaugytojams, perfuzininkams, anesteziologams, Karinių oro pajėgų sraigtasparnio ekipažui, Nacionalinio transplantacijos biuro ir klinikų koordinatoriams ir kitiems specialistams, kurie pakeitė savo planus ir atvyko dirbti.
Buvo kolegų, kuriems visą savaitgalį teko ne kartą grįžti į ligoninę, nes donorystės procesai sekė vienas po kito. Tai pareikalavo didelio susitelkimo ir visos komandos pasirengimo bet kuriuo metu įsitraukti į darbą“, – sako doc. dr. V. Janušauskas.
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Anot jo, komandos motyvaciją geriausiai atspindi vieno gydytojo žodžiai: „Sutinku dalyvauti ne dėl papildomo atlygio, o todėl, kad noriu būti tokios išskirtinės ir intensyvios transplantacijų situacijos dalimi.“
Santaros klinikų Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centro Regiono donorystės paslaugų koordinavimo poskyrio gydytojas anesteziologas-reanimatologas Matas Mongirdas, koordinavęs vieną iš donorystės procesų, pabrėžia sklandų bendradarbiavimą su Panevėžio ligoninės komanda:
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„Nors Panevėžio ligoninė yra nutolusi nuo Vilniaus, visas donorystės procesas vyko sklandžiai. Ligoninės gydytojai anesteziologai-reanimatologai profesionaliai valdė situaciją ir kruopščiai paruošė donorą organų donorystei. Tai buvo multiorganinis donoras, todėl jo paaukoti organai suteikė galimybę padėti ne vienam sunkiai sergančiam pacientui.“
Dažniausiai iš šioje ligoninėje paruoštų donorų paimti organai pervežami greitosios medicinos pagalbos automobiliu. Šįkart buvo pasitelktas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.
Kada prireikia išskirtinio gydymo – širdies transplantacijos?
Širdies transplantacija – tai gydymo metodas, taikomas pacientams, sergantiems galutinės stadijos širdies nepakankamumu, kai visos kitos gydymo galimybės jau yra išsemtos. Vaistai, intervencinės procedūros ar širdies veiklą palaikantys prietaisai nebeužtikrina pakankamos širdies funkcijos, todėl transplantacija tampa vienintele galimybe išgelbėti paciento gyvybę ir pagerinti gyvenimo kokybę.
Dažniausios širdies transplantacijos priežastys yra išeminė kardiomiopatija, kai širdies raumuo pažeidžiamas dėl vainikinių arterijų ligos, bei dilatacinė kardiomiopatija, kai širdis išsiplečia ir nebegali efektyviai pumpuoti kraujo. Transplantacija taip pat gali būti reikalinga sergant kitomis sunkiomis širdies raumens ligomis ar įgimtomis širdies ydomis.
„Visi pacientai, kuriems atlikome transplantacijas, sirgo širdies nepakankamumu. Jiems diagnozuotos skirtingos ligos – išeminė ir dilatacinė kardiomiopatija. Vienam buvo prijungtas dirbtinis skilvelis, vienas pacientas transplantacijai atvyko iš namų, kiti tuo metu buvo gydomi ligoninėje“, – sako gydytojas širdies chirurgas doc. dr. V. Janušauskas.
Širdies transplantacija – viena sudėtingiausių šiuolaikinės medicinos operacijų. Jos sėkmė priklauso ne tik nuo chirurgų darbo, bet ir nuo visos transplantacijos grandinės: donorų identifikavimo, organų išsaugojimo ir transportavimo, koordinatorių, reanimacijos, operacinės bei intensyviosios terapijos komandų darbo. Kiekviena transplantacija – tai daugelio specialistų bendrų pastangų rezultatas, suteikiantis pacientui galimybę išgyventi.
Visi trys pacientai buvo operuoti dėl pažengusio širdies nepakankamumo. Jiems diagnozuotos skirtingos ligos – išeminė ir dilatacinė kardiomiopatija. Šiuo metu pacientai gydomi Intensyviosios terapijos skyriuje, o jų būklė atitinka ankstyvą po transplantacijos laikotarpį.
Pasak širdies chirurgo, vis dažniau transplantacijos planuojamos atlikti ankstyvomis ryto valandomis, o ne naktį. Toks darbo organizavimo modelis leidžia geriau pasirengti operacijoms, užtikrina pailsėjusią komandą ir suteikia daugiau laiko donorų būklei stabilizuoti.
„Esame labai dėkingi reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojams, kurie identifikuoja ir ruošia donorus. Jie kruopščiai stabilizuoja donorus ir organų būklei skiria didelį dėmesį. Tai reikšmingai prisideda prie transplantacijų sėkmės“, – teigia doc. dr. V. Janušauskas.
Šios trys širdies transplantacijos per vieną savaitę dar kartą parodė, kad sudėtingiausios medicinos procedūros tampa įmanomos tik dėl profesionalios, pasiaukojančios ir vieningo tikslo vedamos komandos darbo. Santaros klinikų specialistų susitelkimas leido laiku suteikti gyvybę gelbstintį gydymą trims pacientams, kuriems širdies transplantacija buvo vienintelė galimybė išgyventi.
2026 m. Santaros klinikose atliktos transplantacijos (liepos 20 d. duomenys):
3 širdys;
7 kepenys;
5 ragenos;
Inksto transplantacijos 28 (3 iš gyvo donoro);
80 kamieninių kraujodaros ląstelių suaugusiesiems;
7 kamieninių kraujodaros ląstelių vaikams.
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