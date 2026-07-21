VLK: nelaukite rugsėjo – pasirūpinkite vaikų burnos sveikata jau dabar

Pažymėjimų galiojimas keisis nuo lapkričio
„Kasmetinė profilaktinė apžiūra padeda anksti nustatyti dantų ir burnos ligas. Kuo anksčiau jos pastebimos, tuo paprastesnis ir veiksmingesnis gali būti gydymas, o kartu sumažėja pavojus atsirasti sunkesnėms burnos sveikatos problemoms“, – teigia Jurgita Grigarienė, Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja.
Nuo šių metų lapkričio 1 d. keisis Mokinio sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Nuo šios datos išduodamų pažymėjimų galiojimo trukmė kai kuriais atvejais gali būti trumpesnė nei vieneri metai. Iki lapkričio 1 d. išduoti sveikatos pažymėjimai galios pagal dabartinę tvarką – vienerius metus nuo jų išdavimo dienos.
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„Jei profilaktiškai apžiūrint vaiko dantis bus nustatyta, kad jo dantys yra sveiki, sveikatos pažymėjimas, kaip ir iki šiol, galios vienerius metus. Tačiau nustačius, kad vaiko dantys pažeisti ėduonies ir juos reikia gydyti, pažyma galios tik šešis mėnesius nuo pažymos užpildymo dienos. Tokia tvarka skatins reguliariau rūpintis vaikų burnos sveikata“, – sako J. Grigarienė.
Pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkst. burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 mln. eurų.
Verta apsilankyti pas burnos higienistą
Pasak specialistės, norint išsaugoti gerą vaikų burnos sveikatą, svarbios ne tik reguliarios odontologo apžiūros, bet ir burnos higienisto teikiamos profilaktinės paslaugos. Fondo lėšomis 3–17 metų (imtinai) vaikams ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus apmokama profesionalios burnos higienos paslauga, o atsižvelgiant į vaiko amžių ir burnos sveikatos būklę, ji gali būti teikiama ir dažniau.
Profilaktinės burnos higienisto paslaugos apima profesionalią burnos higieną, vaikų mokymą taisyklingai valytis dantis ir burnos higienos įpročių įvertinimą. Prireikus dantys padengiami fluoridų priemonėmis, kurios padeda sumažinti dantų ėduonies riziką.
Svarbi vaikų burnos sveikatos profilaktikos priemonė – dantų silantavimas. Tyrimai rodo, kad laiku padengus vaikų dantis silantais, rizika atsirasti dantų ėduoniui gali sumažėti 80–90 proc.
Silantais padengiamos nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių vagelės ir duobelės – taip sudaromas apsauginis sluoksnis, kuris neleidžia kauptis apnašoms ir mažina dantų ėduonies riziką. Jais dengiami tik sveiki, ėduonies nepažeisti nuolatiniai krūminiai dantys.
Ši profilaktinė paslauga teikiama vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų. Vieno apsilankymo metu gali būti silantuojama nuo vieno iki keturių nuolatinių krūminių dantų.
Pernai vaikams suteikta beveik 41 tūkst. dantų silantavimo paslaugų, kurių apmokėjimui iš fondo panaudota beveik 800 tūkst. eurų.
Valstybinė ligonių kasa primena, kad vaikų pirminės odontologinės priežiūros paslaugos bei reikiamos medžiagos apmokamos fondo lėšomis. Dėl šių paslaugų reikia kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios vaikas yra prirašytas ir kuri turi sutartį su ligonių kasa. Jei įstaiga odontologijos paslaugų neteikia, ji turi užtikrinti, kad pacientas jas gautų kitoje sutartį turinčioje gydymo įstaigoje.