Atnaujinta širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa: kas keičiasi pacientams?

Įgyvendinant pokyčius, programa bus integruota į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (E. sveikatą). Tai sudarys galimybes automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems yra skirta prevencijos programa, siųsti jiems kvietimus, specialistams pildyti struktūrizuotos širdies ir kraujagyslių ligų klinikinės klausimynų formas ir realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimą programoje.
„Skaitmeniniai sprendimai leis ne tik sumažinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, bet ir užtikrins tikslesnius duomenis, efektyvesnę prevencinių programų stebėseną bei geresnį jų prieinamumą gyventojams. Tai dar vienas žingsnis kuriant modernesnę, efektyvesnę ir pacientui patogesnę sveikatos sistemą“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Iki šiol programos duomenys buvo tvarkomi rankiniu būdu, o tai didino žmogiškųjų klaidų riziką, apsunkino duomenų analizę ir stebėseną. Įdiegus naujus funkcionalumus, bus užtikrintas automatizuotas duomenų surinkimas ir apdorojimas, o sprendimų priėmimui reikalingi rodikliai bus prieinami operatyviau.
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Programos integravimas į E. sveikatą yra dalis projekto, kuriuo modernizuojama nacionalinė E. sveikatos sistema ir kuriami nauji prevencinių programų koordinavimo bei stebėsenos sprendimai. Šie pokyčiai padės didinti prevencinių programų efektyvumą, gerinti gyventojų dalyvavimą jose ir užtikrinti kokybiškesnį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos vertinimą.
Atnaujintame programos apraše taip pat stiprinama ankstyvoji inkstų ligų diagnostika – išplečiama albuminurijos (albumino ir kreatinino santykio) tyrimo taikymo tikslinė populiacija. Tai leis anksčiau nustatyti inkstų funkcijos sutrikimus, kurie yra glaudžiai susiję su širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
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Be to, aiškiau apibrėžiamas bendrosios praktikos ir išplėstinės praktikos slaugytojų vaidmuo. Pagal savo kompetenciją jie galės atlikti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos vertinimą bei pildyti tam skirtus elektroninius medicinos dokumentus.
Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje. Jos kasmet nulemia daugiau nei pusę visų mirčių, todėl ankstyvas rizikos veiksnių nustatymas ir savalaikė prevencija yra viena svarbiausių sveikatos sistemos užduočių. Kuo anksčiau nustatoma padidėjusi rizika ir pradedamos taikyti prevencinės priemonės, tuo didesnė tikimybė išvengti sunkių komplikacijų – miokardo infarkto, insulto ar kitų gyvybei pavojingų būklių.
širdies ir kraujagyslių ligosSveikatos apsaugos ministerija (SAM)E.Sveikata
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