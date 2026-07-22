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Kaune – neeilinis pacientas: prireikė 4 donorų kraujo

2026 m. liepos 22 d. 14:31
Lrytas.lt
Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai nusprendė pasidalinti istorija, kuri rodo: kraujo donorai ypač reikalingi ir vasarą.
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„Į skubios pagalbos skyrių atvyko 50 metų vyras, besiskundžiantis krūtinės skausmu, fizinio krūvio netoleravimu, o kiekvieną kartą jam atsistojus susvaigdavo galva. Iš karto apžiūrėjus pacientą buvo aišku – viskas dėl anemijos, mažo eritrocitų – deguonį pernešančių ląstelių kiekio.
Atlikus kraujo tyrimą paaiškėjo, kad jo hemoglobino rodiklis – 37g/l, kai normalus kiekis yra bent tris kartus didesnis. Pacientas teigė, kad apie tris metus vis pastebėdavo nežymaus kraujavimo iš išangės požymius, bet dėl to niekur nesikreipė. Be priežasčių patikslinimo ir gydymo – pirmasis žingsnis yra atstatyti eritrocitų kiekį, kad užtikrinti deguonies pernešimą ir tokiu atveju jau taikoma eritrocitų masės transfuzija, kai yra skiriamas donoro kraujas. Šiam pacientui reikėjo bent keturių vienetų eritrocitų masės, o tai reiškia bent keturių donorų kraujo.
Vasarą kraujo donorų sumažėja, tačiau pacientų poreikis niekur nedingsta. Atostogos, kelionės ir karšti orai dažnai sumažina donorų aktyvumą, todėl kraujo atsargos gali greitai išsekti, o Kauno klinikų Kraujo centras jau įspėja apie kraujo produktų trūkumą.
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Kraujo donorystė gali išgelbėti gyvybes – nelaimių, operacijų ar sunkių ligų atvejais. Skirkite valandą savo laiko ir padovanokite tai, ko neįmanoma pagaminti – kraują.
P. S. 15 minučių duodant kraują sudegina apie 650 kilokalorijų. Tai taip pat mažina širdies ir kraujagyslių, kepenų ligų riziką bei siejama su gerėjančia emocine būkle“, – rašoma Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus „Facebook“ paskyroje.
kraujo donorystėKauno klinikos

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