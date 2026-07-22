Kauno medikai įspėja dėl madingo papildo: keli pacientai netyčia pribaigė kepenis

Vienai pacientei atlikta net kepenų transplantacija. Medikai įspėja ieškančius sveikatos ciberžolėse – vartojama dideliais kiekiais ji labai pavojinga. Pasaulyje dėl šių papildų vartojimo yra buvę mirties atvejų.
„Mano nuomone, net ir vienas sunkiai susirgęs žmogus, jau yra pavojaus varpas“, – sako Kauno klinikų gydytoja klinikinė farmakologė Simona Stankevičiūtė.
Jai ypač įsiminė pirmasis atvejis, apie kurį išgirdo iš kolegės.
Medikai įspėja dėl pavojingų papildų: vartojant dideliais kiekiais gresia kepenų nepakankamumas
„Atėjo pacientas, kuris sirgo onkologine liga, gal prostatos vėžiu ir negalėjo skirti jam reikalingų vaistų dėl to, kad kepenų fermentai buvo padidėję. Tada kolegė aiškinosi, aiškinosi ir atrado tą ciberžolę, nutraukė ciberžolės vartojimą ir galėjo žmogus toliau gydytis“, – pasakoja S. Stankevičiūtė.
Natūralesnių būdų stiprinti sveikatą ieškantys žmonės, maisto papildus su ciberžole perka ne tik vaistinėse, bet ir socialiniuose tinkluose, siunčiasi iš užsienio. Gyventojai gaminasi ir geria ciberžolės arbatas, dar „auksiniu pienu“ vadinamas. Tačiau vaistininkė juos įspėja.
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„Reikia vartoti notifikuotus, t.y. patikrintus, maisto papildus. Tokius turime vaistinėje ir rekomenduojame nesirinkti nepatikrintų. Jeigu maisto papildas su ciberžole vartojamas atsakingai, taip kaip nurodė gydytojas ar vaistininkas, tai nusiskundimų net neturėtų būti“, – dėsto „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė.
Apsinuodijimo simptomai atsiranda vėlai
Nedidelis ciberžolės kiekis, pasak S. Stankevičiūtės, nėra pavojingas sveikatai. Problema ta, kad žmonės praranda saiko jausmą. Jiems klaidingai atrodo, kad kas yra natūralu, tas negali būti pavojinga.
„Aš negaliu pasakyti, kas yra saugus kiekis, bet kuris kiekis papilduose gali būti pavojingas pacientui, jei jis turi polinkį, kad išsivystys ta nepageidaujama reakcija.
Medicininėje literatūroje yra aprašytas klinikinis atvejis, kai pacientė vartojo pusę arbatinio šaukštelio kartą per dieną. Po mėnesio jai išsivystė sunkus kepenų nepakankamumas“, – sako S. Stankevičiūtė.
Kepenų nepakankamumas – gyvybei pavojinga būklė, kai kepenys nebegali atlikti savo funkcijų, valyti kraujo ir gaminti svarbių medžiagų. Bėda, pasak gydytojos, ta, kad vystantis šiai pavojingai sveikatos būklei, žmogus gali nejausti simptomų.
„Kai atsiranda odos pageltimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, dešinio šono skausmas ar kažkoks jautrumas, dažniausiai liga jau būna pažengusi“, – įspėja S. Stankevičiūtė.
„Neeilinė situacija“
Dėl šalutinio maisto papildų poveikio dviems Kauno klinikų pacientėms atliktos kepenų transplantacijos.
„Jos yra atliktos dėl to, kad pacientės vartojo papildus, kurie sukėlė ūmų kepenų funkcijos nepakankamumą“, – paaiškina Kauno klinikų gastroenterologijos klinikos vadovas Juozas Kupčinskas.
„Tie maisto papildai yra neaiškios kilmės, įsigyti neaiškiais keliais. Mes nežinome tikrosios jų sudėties, bet ant etikečių parašyta, kad yra ciberžolė, kurios dideli kiekiai gali sukelti ūmų kepenų nepakankamumą“, – priduria J. Kupčinskas.
„Šita situacija yra neeilinė. Per 20 metų – pirmą kartą. Tai yra du atvejai vienas paskui kitą. Todėl mums kyla didelis susirūpinimas“, – sako gydytojas chirurgas Albertas Daukša.
Medikai įspėja: ciberžolės papildais piktnaudžiauti negalima, prieš juos vartojant būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. O jei sunegalavote, nedelsiant kreipkitės į medikus.
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