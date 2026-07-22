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Siaučia virusas: jau pražudė beveik tūkstantį žmonių

2026 m. liepos 22 d. 15:22
Kongo Demokratinėje Respublikoje Ebola jau pražudė beveik tūkstantį žmonių.
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Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas pranešė, kad patvirtintų mirčių skaičius pasiekė 999. Susirgusiųjų registruota 2 473. 737 pacientai gydomi izoliacijoje.
Instituto duomenimis, šiuo metu atsekama 82 proc. visų patvirtintų Ebolos atvejų kontaktų. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), kad ligos plitimas būtų sustabdytas, būtina nustatyti ir stebėti 90 proc. visų žmonių, turėjusių kontaktą su infekuotu asmeniu.
Iki šiol užsikrėtimai pavojingu virusu registruoti penkiose 116 mln. gyventojų turinčios šalies provincijose iš 26. Protrūkio centre yra šiaurės rytinė Iturio provincija. Ituris ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu. Ugandoje taip pat būta Ebolos infekcijų, įskaitant du mirties atvejus.

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Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.
Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Nuo liepos pradžios vyksta dviejų antivirusinių gydymo metodų klinikiniai tyrimai.
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