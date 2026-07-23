Europos maisto saugos tarnyba smarkiai sumažino leistiną TFA paros suvartojimo normą

Europos Komisija ir valstybės narės, remdamosi agentūros sprendimu, dabar turėtų atnaujinti leistinas TFA koncentracijos ribas geriamajame vandenyje, kuriame ši medžiaga plačiai paplitusi.
TFA susidaro, kai suskaidomos įvairios medžiagos, įskaitant pesticidus, ir gali patekti į gruntinį vandenį, dirvožemį bei maistinius augalus.
„Sumažinome leistiną paros suvartojimo normą (LPN) iki 0,014 miligramo vienam kilogramui kūno svorio per parą, palyginti su ankstesne 0,05 verte“, – pranešė EFSA.
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Tai yra TFA kiekis, kurį galima vartoti kasdien visą gyvenimą, be reikšmingo pavojaus sveikatai.
Spaudos pranešime pabrėžiama, kad naujoji LPN yra maždaug 3,5 karto mažesnė už ankstesniąją.
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Nauji moksliniai duomenys parodė, kad „be kitų poveikių, TFA keičia tiroksino – skydliaukės gaminamo hormono, reguliuojančio medžiagų apykaitą organizme – lygį“, teigiama pranešime.
TFA yra mažiausias ir patvariausias perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų junginių (PFAS) tipas. Jos dažnai vadinamos „amžinosiomis cheminėmis medžiagomis“, nes jų skilimas trunka itin ilgai.
PFAS yra sintetinės cheminės medžiagos, itin plačiai naudojamos pramonėje – nuo virtuvės indų nesvylančia / nelimpančia danga ir neperšlampamų drabužių iki pramoninės gamybos. TFA yra viena iš labiausiai paplitusių ir sunkiausiai pašalinamų medžiagų.
ES valstybės narės privalo stebėti PFAS koncentraciją geriamajame vandenyje, o kitos stebėsenos programos seka PFAS koncentraciją maisto produktuose.
Italijoje įsikūrusi maisto saugos tarnyba teigė, kad ankstesnės saugios TFA koncentracijos ribos, kurios buvo nustatytos 2017 m., buvo grįstos ribotais duomenimis.
Mokslininkai savo naująją analizę grindė Europos šalių toksikologiniais tyrimais, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) duomenimis ir gausiais įrodymais, surinktais iš 170 tyrimų bei mokslinių esė.
Jų teigimu, surinkti duomenys rodo, kad TFA greičiausiai nėra genotoksiška medžiaga, t. y. nesugeba pažeisti ląstelių DNR.
Tačiau jie atkreipė dėmesį į keletą sričių, kuriose reikėtų atlikti tolesnius tyrimus, įskaitant TFA potencialą sukelti vėžį ir sutrikdyti imuninės sistemos vystymuisi.
Aplinkos chemijos profesorius ir PFAS specialistas Hansas Peteris Arpas naujienų agentūrai AFP teigė, kad jis „būtų nustebęs“, jei leistina paros norma „ateityje nebūtų peržiūrėta ir sumažinta“, ypač atsižvelgiant į tai, kad TFA koncentracijos maisto produktuose turėtų didėti.
Prancūzijos sveikatos agentūra ANSES patvirtino AFP, kad šalies vyriausybė paprašė ją peržiūrėti leidžiamą TFA normą geriamajame vandenyje, remiantis nauja EFSA nustatyta riba.
Kelios kitos Europos šalys kaip Danija ir Nyderlandai žemesnes leistinas normas nustatė jau anksčiau.