Kauno klinikose – naujas robotinės chirurgijos etapas: įdiegta pirmoji Baltijos šalyse „da Vinci“ sistema

Vis dėlto robotinė chirurgija, naudojant „da Vinci“ sistemą, prasideda gerokai anksčiau nei pirmoji operacija – jos pagrindas yra ne tik pažangi technologija, bet ir žmonės, gebantys ją saugiai ir atsakingai taikyti.
„Tapti pirmaisiais Baltijos šalyse, įdiegusiais „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą, reiškia ne tik technologinį proveržį. Tai įsipareigojimas pacientams užtikrinti moderniausią, saugiausią ir mokslo įrodymais pagrįstą gydymą. Dėl šios priežasties kartu su technologija kuriame visą robotinės chirurgijos sistemą – ruošiame komandas, investuojame į jų kompetencijas ir tik nuosekliai pasirengę pradėsime pirmąsias operacijas“, – sako prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Kauno klinikų generalinis direktorius.
„Da Vinci“ robotinės chirurgijos programa apima gerokai daugiau nei naujos įrangos įsigijimą. Ji kuriama kaip visapusiška kompetencijų platforma, jungianti gydytojų chirurgų, anesteziologų-reanimatologų ir operacinių slaugytojų rengimą, klinikinius algoritmus, darbo organizavimą bei kokybės užtikrinimo procesus. Programa apima visą paciento gydymo kelią – nuo operacijos planavimo iki ankstyvo atsistatymo ir išvykimo po operacijos.
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„Universitetinei ligoninei tai reiškia ne tik naujas technologines galimybes, bet ir naują chirurgijos kultūrą, kurioje svarbiausią vietą užima nuolatinis mokymasis, komandinis darbas, personalizuotas gydymas ir pacientų saugumas visame gydymo kelyje“, – akcentuoja generalinis direktorius.
Prieš pirmąją „da Vinci“ robotinę operaciją vyksta ilgas ir atsakingas pasirengimas – teoriniai mokymai, darbas su simuliatoriais, stažuotės užsienio centruose, operacijų stebėjimas, darbas kartu su patyrusiais tarptautiniais ekspertais.
„Tik tada pereinama prie pirmųjų operacijų naujame centre – jas atlieka mokymus baigę chirurgai kartu su ekspertu iš užsienio centro, siekiant kokybiškai perduoti sukauptą patirtį naujoms komandoms. Toks nuoseklus kelias leidžia užtikrinti tai, kas svarbiausia – pacientų saugumą ir aukščiausią gydymo kokybę“, – pabrėžia prof. Evaldas Padervinskis, Kauno klinikų Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas.
Svarbi šios programos dalis – ir pati „da Vinci“ ekosistema. Chirurgo konsolėje integruota simuliacinė platforma leidžia lavinti įgūdžius neatsitraukiant nuo realios operacinės aplinkos, ateityje dviejų konsolių režimas suteiks galimybes patyrusiam chirurgui ir besimokančiajam operuoti kartu, o telemedicinos sprendimai – stebėti operacijas nuotoliniu būdu ir konsultuotis su tarptautiniais ekspertais realiuoju laiku.
„Struktūruoti mokymo keliai parengti ne tik gydytojams chirurgams, bet ir rezidentams, operacinės slaugytojoms, chirurgo asistentams ir „da Vinci“ robotinės chirurgijos koordinatoriams – taip rengiami ne pavieniai specialistai, o visa „da Vinci“ robotinės chirurgijos komanda.
Kauno klinikų specialistai mokysis tarptautiniame „da Vinci“ robotinės chirurgijos mokymo centrų tinkle, kurį Europoje sudaro daugiau kaip 25 centrai. Per pastaruosius penkerius metus juose parengta daugiau kaip 9500 sveikatos priežiūros specialistų“, – priduria profesorius.
„Da Vinci“ sistema suteikia galimybę analizuoti operacijų duomenis, stebėti rezultatus ir kaupti įžvalgas, kurios svarbios tobulinant klinikinę praktiką bei vykdant mokslinius tyrimus. Tapusios pirmąja ligonine Baltijos šalyse, įdiegusia „da Vinci“ robotinę chirurgijos sistemą, Kauno klinikos turi visas prielaidas tapti svarbiu robotinės chirurgijos kompetencijos centru Baltijos regione.
Robotinė chirurgija, naudojant „da Vinci“ chirurginę sistemą, pasaulyje taikoma daugelyje chirurgijos sričių – nuo urologijos ir ginekologijos iki pilvo, krūtinės chirurgijos bei vaikų chirurgijos. Operacijos metu gydytojas chirurgas dirba prie specialios valdymo konsolės, iš kurios realiuoju laiku valdo „da Vinci“ sistemos robotines rankas.
Nors technologija leidžia itin tiksliai atlikti sudėtingus veiksmus minimaliai invazinių operacijų metu, ji pati sprendimų nepriima – kiekvieną judesį ir sprendimą kontroliuoja operuojantis gydytojas, tačiau judesiai tampa tikslesni – pašalinamas rankų tremoras, o „da Vinci“ robotinė sistema juda kartu su operaciniu stalu, leisdama chirurgams pasiekti sunkiai prieinamas anatomines sritis.
„Sistema nepakeičia gydytojo – ji yra pažangus įrankis, leidžiantis chirurgui operuoti dar tiksliau. Pats robotas nieko nedaro ir jokių sprendimų nepriima – kiekvieną jo judesį valdo chirurgas. Svarbiausia operacijos metu išlieka gydytojo patirtis, žinios ir visos operacinės komandos darbas.
Dėl šios priežasties, prieš pradedant operacijas, naudojant „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą, daug dėmesio skiriame komandos mokymams ir pasirengimui. Tik gerai pasiruošusi komanda gali saugiai išnaudoti visas šios technologijos galimybes ir užtikrinti geriausią rezultatą pacientams“, – sako doc. dr. Povilas Aniulis, Kauno klinikų Urologijos klinikos gydytojas urologas ir robotinės chirurgijos programos koordinatorius.
Artimiausiais mėnesiais Kauno klinikose bus baigiamas specialistų rengimas, o pirmosios „da Vinci“ robotinės operacijos planuojamos jau šį rudenį. Iki tol įvairiuose „da Vinci“ robotinės chirurgijos programos etapuose dalyvaus 14 gydytojų chirurgų, sudarančių 7 daugiadalykes komandas, ir iki 10 kitų operacinių komandų specialistų, kurių pasirengimas taps pagrindu saugiam šios technologijos taikymui Kauno klinikų pacientams.