SveikataMedicinos žinios

Mažeikių ligoninė vėl ieško direktoriaus – ankstesnis vadovas išdirbo tik 9 mėnesius

2026 m. liepos 23 d. 16:24
Mažeikių rajono savivaldybė paskelbė naujojo Regioninės Mažeikių ligoninės vadovo konkursą.
Daugiau nuotraukų (1)
Pretendentų prašymų laukiama iki rugpjūčio 3 dienos, pranešė vietos savivaldybė.
Lrytas primena, kad naujo vadovo Mažeikių ligoninė ieškojo ir pernai. Galiausiai konkursą laimėjo ir nuo spalio direktoriaus pareigas eiti pradėjo Alfonsas Motuzas. Tačiau buvęs komisariato vadovas ligoninėje neišdirbo nė metų.
Kaip pranešė Mažeikų rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė, liepos viduryje jis pateikė prašymą atleisti iš einamų pareigų.

„Vasara ant piliakalnio“: piliakalnis, ant kurio vaidenasi

Tikimasi, kad būsimas vienos didžiausių Šiaurės Vakarų Lietuvos gydymo įstaigų vadovas sveikatos, socialinių, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų magistro laipsnį.
Be to, kandidatai taip pat privalo turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį.
Susiję straipsniai
Direktoriumi būti jau neapsimoka? Siūlo 7 tūkst. eurų algą, bet niekaip neranda vadovo ligoninei

Direktoriumi būti jau neapsimoka? Siūlo 7 tūkst. eurų algą, bet niekaip neranda vadovo ligoninei (1)

Mažeikių ligoninės direktoriumi tapo buvęs policijos komisaras Alfonsas Motuzas

Mažeikių ligoninės direktoriumi tapo buvęs policijos komisaras Alfonsas Motuzas (3)

Joniškio ligoninė turi naują direktorę – konkursą laimėjo A. Būtautaitė

Joniškio ligoninė turi naują direktorę – konkursą laimėjo A. Būtautaitė (1)

Šiuo metu Regioninei Mažeikių ligoninei laikinai vadovauja Daiva Jurkūnienė.
Mažeikių ligoninėRūta MatulaitienėMažeikiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.