Mažeikių ligoninė vėl ieško direktoriaus – ankstesnis vadovas išdirbo tik 9 mėnesius

Pretendentų prašymų laukiama iki rugpjūčio 3 dienos, pranešė vietos savivaldybė.
Lrytas primena, kad naujo vadovo Mažeikių ligoninė ieškojo ir pernai. Galiausiai konkursą laimėjo ir nuo spalio direktoriaus pareigas eiti pradėjo Alfonsas Motuzas. Tačiau buvęs komisariato vadovas ligoninėje neišdirbo nė metų.
Kaip pranešė Mažeikų rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė, liepos viduryje jis pateikė prašymą atleisti iš einamų pareigų.
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Tikimasi, kad būsimas vienos didžiausių Šiaurės Vakarų Lietuvos gydymo įstaigų vadovas sveikatos, socialinių, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba gyvybės mokslų magistro laipsnį.
Be to, kandidatai taip pat privalo turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį.
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Šiuo metu Regioninei Mažeikių ligoninei laikinai vadovauja Daiva Jurkūnienė.