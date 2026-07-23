Valstybė kompensuos genetinį tyrimą pažengusiu kiaušidžių vėžiu sergančioms pacientėms

Naujasis tyrimas bus skirtas pacientėms, kurioms diagnozuotas III arba IV stadijos kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminis pilvaplėvės vėžys.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis finansuojamo tyrimo metu bus nustatomos BRCA1 ir BRCA2 genų mutacijos, genomo nestabilumas bei homologinės rekombinacijos deficito būklė.
Be to, šio tyrimo rezultatai padės priimti sprendimą dėl gydymo vaistu olaparibu. SAM teigimu, vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinų tyrimų poreikį bei leis gydytojams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo.
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„Vieno išsamaus tyrimo metu gavę visus reikalingus atsakymus, gydytojai galės greičiau parinkti taikliausią pagalbą, o moterims nereikės alinančio pakartotinių tyrimų laukimo. Tai ne tik racionalus resursų naudojimas, bet pirmiausia – didesnis saugumas ir viltis pacientėms“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Vieno tyrimo kaina PSDF biudžetui sieks apie 1 tūkst. eurų.
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SAM duomenimis, Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžio atvejų.
Epitelinis kiaušidžių, kiaušintakių ir pirminio pilvaplėvės vėžys išlieka dažniausia moterų mirties nuo ginekologinių piktybinių navikų priežastimi. Apie 70–75 proc. šių ligų atvejų diagnozuojama jau vėlyvose stadijose.
kiaušidžių vėžysVėžysgenetiniai tyrimai
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