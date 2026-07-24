90-metis kaimo gydytojas neina į pensiją: „Kol pacientai patenkinti, tol dirbsiu“

Bulgarijoje daugybė šeimos gydytojų neišeina į pensiją, nors jau sulaukė solidaus amžiaus. Kaimo vietovėse tiesiog nėra, kas juos pakeistų, rašė AFP.
2023 m. duomenimis, 54,5 proc. gydytojų skurdžiausioje Europos Sąjungos (ES) šalyje buvo 55 metų arba vyresni, rodo Eurostato duomenys. Bulgarijos medikų bendruomenė – brandžiausio amžiaus visoje ES. Bendrosios praktikos gydytojų vidutinis amžius šiuo metu viršija 61 metus.
Bulgarija išsiskiria mažiausią gyvenimo trukme ES – 75,8 metų 2024 m., palyginti su 81,5 metų vidurkiu visoje Sąjungoje.
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Bent iš dalies tai lemia gydytojų trūkumas, dėl kurio ligos diagnozuojamos vėliau, o lėtinės būklės valdomos ne taip veiksmingai.
K. Apostolovas vienas pats prižiūri daugiau nei 1 500 pacientų, gyvenančių keliuose kalnų kaimuose netoli sienos su Graikija ir Šiaurės Makedonija.
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„Aš dirbsiu ir toliau
„Kaip šiandien sekasi?“ – šukteli jis per tvorą dviem pagyvenusioms moterims, besikalbančioms namo sode.
„Jis net vyresnis už mane, bet nenaudoja ramentų. O aš turiu net du, – po trumpos konsultacijos pastebėjo 88-erių Milka Oumlenova. – Tegul jis gyvena ilgai ir toliau mums padeda.“
Gydytojo K. Apostolovo diena prasideda apie 7 val. ryto. Tuomet jis įsėda į rūdžių apgraužtą 20 metų senumo „Peugeot“ automobilį ir keliauja maždaug 16 kilometrų nuo savo namų Petričoje iki darbo kabineto Skrate.
Dažnai pacientai jo jau laukia prie durų. Vienam staiga pašoko kraujospūdis, kitą vargina cukrinis diabetas.
„Kol kas jaučiuosi gerai. Darbas manęs neapsunkina. Dirbsiu tol, kol man sekasi ir pacientai yra patenkinti“, – sakė jis, atsisėdęa už įspūdingo medinio stalo.
Pasitempęs gydytojas užsivelka šviesiai mėlynus marškinius, ant viršaus užsimetą baltą chalatą ir 8 val. ryto atidaro savo kabinetą.
Šis įsikūręs sename plytiniame pastate. O vaistai ir švirkštai išdėstyti vitrinose, kurie pagaminti praėjusio amžiaus viduryje.
Vidurdienį jis išeina iš kabineto aplankyti pacientų, kurie nebegali pas gydytoją atvykti patys. Pas tuos, kurie gyvena toliau, K. Apostolovas važiuoja savo automobiliu.
„Su malonumu užleisčiau vietą kam nors, kas norėtų čia dirbti, bet jaunų gydytojų kaimas nedomina“, – atsiduso jis.
Nemato perspektyvų ir baidosi biurokratijos
K. Apostolovas 1962 m. karjerą pradėjo kaip rajono gydytojas, vėliau vadovavo ligoninės skyriui Petričos mieste, po to vertėsi kardiologijos praktika. Jis jau buvo perkopęs 60-mečio slenkstį, kai 2000 m. pradėjo rūpintis pacientais Skrate.
Per tą laiką medicina smarkiai pasikeitė, pripažino jis, tačiau pridūrė, kad turimi įgūdžiai tebėra svarbūs.
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, pirminė sveikatos priežiūra Bulgarijoje tebėra nepakankamai išvystyta. Sistemai trūksta finansavimo, nors bendras gydytojų skaičius yra palyginti didelis.
„Mes esame Atlasas, viską laikantis ant pečių, bet šis Atlasas jau paseno“, – sakė Bulgarijos nacionalinės bendrosios praktikos gydytojų asociacijos viceprezidentė Gergana Nikolova, medikus palyginusi su graikų mitologijos herojumi.
Pasak G. Nikolovos, daugelis jaunų gydytojų vengia dirbti bendrosios praktikos gydytojais – ypač kaimo vietovėse – dėl biurokratijos, prastų karjeros perspektyvų ir mažo atlyginimo.
Tačiau nepaisant sunkumų, G. Nikolova didžiuojasi, „uždegusi ugnelę“ kelių jaunų gydytojų širdyse, kurie dabar mokosi pas ją.
„Aš pati prieš daugiau nei 20 metų mokiausi pas gydytoką K. Apostolovą“, – paaiškino moteris.
BulgarijagydytojasEkonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
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