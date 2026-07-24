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NVSPL vadovo konkursą laimėjo Richardas Tamošauskas

2026 m. liepos 24 d. 16:20
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) direktoriumi paskirtas Richardas Tamošauskas. Konkursą laimėjęs įstaigos vadovas šias pareigas pradės eiti nuo pirmadienio, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
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R. Tamošauskas yra įgijęs verslo administravimo bakalauro laipsnį Kauno technologijos universitete (KTU) bei vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnį Vilniaus universitete (VU).
Naujasis NVSPL vadovas yra dirbęs privačiame ir viešajame sektoriuose, turi vadovaujamo darbo patirties strateginio valdymo, organizacijų veiklos vystymo ir pokyčių įgyvendinimo srityse.
Nuo kitos savaitės NVSPL vadovauti pradėsiantis R. Tamošauskas teigia sieksiantis stiprinti laboratorijos vaidmenį visuomenės sveikatos sistemoje.
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„Sieksime, kad laboratoriniai tyrimai būtų atliekami vadovaujantis aukščiausiais kokybės standartais, būtų diegiamos pažangios technologijos, o organizacija išliktų patikimu partneriu visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir gyventojams“, – pranešime cituojamas R. Tamošauskas.
Iki šiol laboratorijai laikinai vadovavo Toma Petrulionienė.
NVSPL yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga. Jos veiklą koordinuoja NVSC.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

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