Kaune – neįkainojama donoro dovana: nuties naują gyvenimo tiltą

Šeštadienį 14:05 val., Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis MI-8 pakilo iš pievos šalia vienos Žemaitijos ligoninės ir po 1 val. nusileis Aleksoto oro uoste – atskraidins transplantologų komandą ir neįkainojamą dovaną – donorinį organą. Ši neįkainojama dovana Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose bus persodinta ir nuties naują gyvenimo tiltą sunkiai sergančiam ligoniui.
Nacionalinis transplantacijos biuras reiškia tylią ir nuoširdžią užuojautą Donoro artimiesiems ir sako ačiū už ištartą TAIP organų donorystei ir viliasi, kad suteiktas šansas gyventi ir pasveikti kitiems, sumažins artimųjų skausmą dėl beprasmės mirties.
Išskirtinis ačiū visiems, dalyvaujantiems organų donorystės ir transplantacijos procese – nacionaliniams ir regionų koordinatoriams, donorinių ligoninių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių bei transplantacijos centrų komandoms, policijos pareigūnams, ligoninių greitosios medicinos pagalbos automobilių vairuotojams, laboratorijų specialistams. Tik visų profesionalumo, susitelkimo, bendradarbiavimo, priimtų nestandartinių sprendimų dėka donorystės ir transplantacijos procesas per šias dvi savaites tapo išskirtinis – net 21 recipientui suteiktas antras gyvenimas.
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Ačiū, nes organų donorystės ir transplantacijos procesas neturi nei atostogų, nei savaitgalių: per dvi liepos savaites užregistruota 19 potencialių donorų, iš kurių 6 tapo efektyviais. Atlikta 17 transplantacijų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
11 širdies, kepenų ir inkstų transplantacijų Lietuvos dviejuose transplantacijos centruose – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (VUL SK) 3 širdys, 1 kepenys, 3 inkstai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose (LSMUL KK) 2 kepenys, 2 inkstai. Taip pat 6 kepenų ir inkstų transplantacijos kaimynių – Latvijos ir Lenkijos transplantacijos centruose. Šis savaitgalis dovanos gyvenimą dar 4 sunkiems ligoniams.
Donorystės ir transplantacijos procese kiekviena minutė labai svarbi – donoriniai organai turi labai ribotą laiką, per kurį turi būti persodinti jų laukiantiems recipientams. Tad būtina aplenkti laiką –skubiai ir saugiai įveikti atstumą iš donorinės ligoninės į transplantacijos centrą. Tai padeda padaryti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai, pakeldami sraigtasparnius organų donorystės procesui.
Šiandien viltingo kvietimo į transplantacijos centrą operacijai atlikti laukia 309 sunkūs ligoniai: 118 inkstų, 73 – širdies, 3 – plaučių, 3 – širdies-plaučių komplekso, 6 – kasos-inksto komplekso, 106 – kepenų. Audinių ir ląstelių transplantacijų laukia 480 pacientų: 201 ragenų ir 279 kamieninių kraujodaros ląstelių. Tarp jų – 39 vaikai.
Pritarimas organų donorystei nieko nekainuoja, tačiau gali padovanoti antrą gyvenimą 7-iems transplantacijos laukiantiems žmonėms. Sutikimą galima užpildyti internetu ntb.lt, Nacionaliniame transplantacijos biure, per renginius, kuriuose dalyvauja Biuro darbuotojai, taip pat – vaistinėse, pas šeimos gydytojus ar kraujo centre.