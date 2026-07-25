Kauno klinikos problemą taip pat pripažįsta. Jų teigimu, nepageidaujamų įvykių, susijusių su pacientų ar jų atstovų agresyviu ar nepagarbiu elgesiu, vis dar pasitaiko, o jų skaičius nemažėja. Vis dėlto po šio incidento Kauno klinikos informavo, kad buvo imtasi papildomų veiksmų, siekiant užtikrinti darbuotojų gerovę ir sustiprinti jų saugumą.
Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija praėjusį šeštadienį susisiekęs, ir anonimu likti panoręs skaitytojas tikino norintis atkreipti visuomenės dėmesį į labai rimtą problemą Kauno klinikų Psichiatrijos klinikos skyriuose, ypač A korpuse. Jo teigimu, ši problema pavojų kelia ne tik įstaigos darbuotojų, tačiau ir pačių pacientų saugumui.
„Šiame skyriuje dirbančios slaugytojos ir kitas personalas kasdien susiduria su agresyviu pacientų elgesiu, tačiau, nepaisant didelės rizikos, skyriuje nėra nuolat budinčios apsaugos. Darbuotojai dažnai paliekami vieni spręsti pavojingas situacijas“, – pasakojo šaltinis.
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Jis pažymėjo, kad tai nėra pavieniai incidentai. Jo teigimu, per pastaruosius metus ne kartą buvo išdaužyti langai, niokojamas slaugytojų postas, skyriuje esantis inventorius, o personalui teko patirti ir fizinį, ir psichologinį smurtą.
„Nepaisant tokių įvykių, situacija, panašu, iš esmės nesikeičia.
Šiandien ryte įvyko ypač skaudus incidentas – agresyvus pacientas užpuolė slaugytoją ir, kaip žinoma, jai buvo sulaužytas žandikaulis. Tai labai sunkus sveikatos sutrikdymas, kuris dar kartą parodo, kokioje pavojingoje aplinkoje dirba medicinos personalas. Tačiau net ir šio įvykio metu apsaugos darbuotojų skyriuje nebuvo“, – pasakojo jis pabrėždamas, kad iš to kyla natūralus klausimas – ar turi įvykti dar sunkesnė nelaimė, kad būtų imtasi realių veiksmų?
Jis kėlė klausimą, kodėl aukštos rizikos psichiatrijos skyriuje, kuriame gydomi agresyvūs ir nenuspėjamo elgesio pacientai, nėra užtikrinamas tinkamas darbuotojų saugumas?
„Slaugytojai ir visas personalas kasdien rūpinasi pacientais, rizikuodami savo sveikata ir net gyvybe.
Jie nusipelno dirbti saugioje aplinkoje, kurioje, esant pavojui, būtų galima nedelsiant sulaukti profesionalios apsaugos pagalbos. Tikiuosi, kad šis klausimas sulauks visuomenės ir atsakingų institucijų dėmesio. Darbuotojų saugumas negali būti antraeilis dalykas – jis turi būti užtikrintas prieš įvykstant dar didesnei tragedijai“, – teigė portalo šaltinis.
Kauno klinikos: buvo imtasi papildomų priemonių darbuotojų gerovei bei saugumui užtikrinti
Dėl šios situacijos naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno klinikas. Įstaigos prašymu, atsiųstą komentarą pateikiame pilna apimtimi. „Nuoširdžiai apgailestaujame dėl liepos 18 dieną Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje įvykusio incidento ir reiškiame palaikymą jo metu nukentėjusiai klinikos darbuotojai.
Bet kokios smurto apraiškos prieš sveikatos priežiūros darbuotojus yra nepriimtinos ir vertinamos itin rimtai, todėl apie incidentą buvo informuota policija, taip pat ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas, kurio metu bus detaliai įvertintos visos šio įvykio aplinkybės. Gerbdami darbuotojos privatumą, daugiau informacijos apie jos sveikatos būklę neteikiame.
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Tenka pripažinti, kad nepageidaujamų įvykių, susijusių su pacientų ar jų atstovų agresyviu bei nepagarbiu elgesiu, Kauno klinikose, kaip ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, vis dar pasitaiko, o jų skaičius nemažėja. Didžiąją jų dalį sudaro grasinimai, įžeidinėjimai, turto niokojimas, agresyvus elgesys kitų pacientų atžvilgiu, o išskirtiniais atvejais – ir fizinis smurtas prieš sveikatos priežiūros specialistus. Kiekvienas toks įvykis registruojamas, tiriamas ir vertinamas, tačiau tokios situacijos nėra ir negali būti laikomos priimtina sveikatos priežiūros specialistų darbo kasdienybės dalimi.
Būtent todėl po šio incidento nedelsiant imtasi papildomų veiksmų, skirtų pasirūpinti darbuotojų gerove ir dar labiau sustiprinti jų saugumą. Dar tą pačią dieną Psichiatrijos klinikos darbuotojams buvo sudaryta galimybė gauti psichologo konsultacijas ir emocinę pagalbą. Taip pat buvo aktyvuota Psichologinių krizių valdymo komanda, kurios tikslas – padėti darbuotojams įveikti po įvykio kilusią psichologinę įtampą ir įvertinti kokių būtinų priemonių darbuotojų saugumui stiprinti reikėtų užtikrinti papildomai.
Po įvykio surengtas Psichiatrijos klinikos darbuotojų susirinkimas, kuriame kartu su klinikos administracija, darbuotojų profesinės sąjungos atstovais ir medicinos psichologe aptarta įvykio situacija, darbuotojų išsakyti nuogąstavimai dėl saugumo, primintos saugaus darbo su psichozės būsenoje esančiais pacientais rekomendacijos, nepageidaujamų įvykių registravimo tvarka bei galimybė darbuotojams kreiptis dėl individualių medicinos psichologo konsultacijų.
Vis dėlto svarbu suprasti ir šios srities specifiką – Psichiatrijos klinikoje gydomi pacientai, kuriems dėl sveikatos būklės gali pasireikšti agresyvus ar sunkiai prognozuojamas elgesys. Tai viena sudėtingiausių sveikatos priežiūros sričių, todėl darbuotojų ir pacientų saugumui užtikrinti ir iki šio įvykio buvo taikomos įvairios organizacinės bei techninės priemonės.
Atsižvelgiant į šią darbo specifiką, kasdieniam saugumui užtikrinti Kauno klinikose visą parą veikia centralizuota apsaugos sistema – ligoninės teritorijoje įrengti šeši Kauno klinikų Apsaugos tarnybos postai, kuriuose visą parą budi apsaugos darbuotojai. Jų veikla koordinuojama siekiant užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką visoje ligoninėje. Skyriuose, kuriuose yra didesnė rizika, papildomai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir pavojaus mygtukai, kuriuos aktyvavus į skyrių nedelsiant siunčiami apsaugos darbuotojai. Psichiatrijos kliniką nuo Kauno klinikų Apsaugos tarnybos koordinavimo centro skiria vos 2–3 minutės pėsčiomis.
Technines saugumo priemones papildo ir darbuotojų pasirengimas – Psichiatrijos klinikos darbuotojai reguliariai dalyvauja mokymuose apie darbą su agresyviais pacientais, konflikto deeskalaciją ir saugų elgesį grėsmingose situacijose, taip pat tarptautiniuose „QualityRights“ žmogaus teisių mokymuose. Tarptautinėse rekomendacijose pabrėžiama ankstyvo rizikos atpažinimo, deeskalacijos ir pagarbaus bendravimo svarba. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, fizinio poveikio priemonės gali būti taikomos tik kraštutiniu atveju, kai kyla reali grėsmė pacientui, darbuotojams ar aplinkiniams.
Nors visiškai eliminuoti tokių situacijų galimybės nėra, kiekvienas incidentas išsamiai analizuojamas. Siekiant užtikrinti maksimalų darbuotojų ir pacientų saugumą, vienas iš šešių Kauno klinikų Apsaugos tarnybos postų perkeltas į Psichiatrijos kliniką, kurioje šiuo metu visą parą budi apsaugos darbuotojas“, – dalijosi Kauno klinikos.
Kauno klinikosSmurtasmedikai
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