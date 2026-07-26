E. sveikatoje – nauja funkcija: palies tūkstančius gyventojų

SAM teigimu, programą integravus į E. sveikatos sistemą, bus galima automatiškai atrinkti gyventojus, kuriems skirta prevencijos programa, bei siųsti jiems kvietimus pasitikrinti.
Tuo metu specialistai priežiūros specialistai galės pildyti struktūrizuotos širdies ir kraujagyslių ligų klinikinių klausimynų formas bei realiuoju laiku stebėti gyventojų dalyvavimą programoje.
Ministerija pažymi, kad iki šiol programos duomenys buvo tvarkomi rankiniu būdu, todėl didėjo žmogiškųjų klaidų rizika ir buvo sudėtingiau vykdyti duomenų analizę bei stebėseną.
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„Skaitmeniniai sprendimai leis ne tik sumažinti administracinę naštą gydymo įstaigoms, bet ir užtikrins tikslesnius duomenis, efektyvesnę prevencinių programų stebėseną bei geresnį jų prieinamumą gyventojams“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Atnaujintame programos apraše taip pat stiprinama ankstyvoji inkstų ligų diagnostika – platesnei gyventojų grupei bus atliekamas albuminurijos tyrimas. SAM vertinimu, tai leis anksčiau nustatyti inkstų funkcijos sutrikimus, kurie yra glaudžiai susiję su širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Be to, aiškiau apibrėžiamas bendrosios praktikos ir išplėstinės praktikos slaugytojų vaidmuo. Pagal savo kompetenciją jie galės atlikti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos vertinimą bei pildyti tam skirtus elektroninius medicinos dokumentus.
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis, pernai šalyje mirė 18,2 tūkst. vyrų ir 19,2 tūkst. moterų. Tiek vyrų, tiek moterų mirčių dažniausia mirties priežastis išliko kraujotakos sistemos ligos, nusinešusios 44,8 proc. vyrų ir 57,4 proc. moterų gyvybių.