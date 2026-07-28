Farmacijos milžinė išmokės milijardus dėl kaltinimų, kad jos produktai sukėlė vėžį

Pati bendrovė nurodė, kad susitarimas apima apie 76 000 ieškinių.
Praeityje „Johnson & Johnson“ panašiu būdu užbaigė teisinį ginčą dėl kaltinimų, kad jos talke yra asbesto ir jis sukelia mezoteliomą.
Kad susitarimas taptų galutinis, jį turi priimti 95 proc. ieškovų valstijos arba federaliniame teisme.
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„Johnson & Johnson“ bylinėjimosi viceprezidentas Erikas Haasas teigė, kad ieškiniai yra nepagrįsti, bet bendrovė nori sudaryti susitarimą, kad byla būtų baigta.
„Nors esame įsitikinę, kad bendrovė galiausiai būtų laimėjusi tolesnį bylinėjimąsi, kaip ir daugumoje bylų iki šiol, priimtas sprendimas leidžia bendrovei palikti šią bylą praeityje ir toliau sutelkti dėmesį į savo misiją – kurti vaistus ir prietaisus, kurie gelbsti gyvybes“, – sakė E. Haasas.
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„Johnson & Johnson“ 2027 m. ketina sumokėti 3 mlrd. JAV dolerių nukentėjusiems, o 2028 m. atliks tolesnius mokėjimus. Tačiau sandorio vertė gali išaugti, priklausomai nuo to, kiek žmonių dalyvaus susitarime.
Chrisas Seegeris, teisininkas, atstovaujantis apie 2500 klientų ir dalyvavęs derybose dėl susitarimo, teigė, kad „Johnson & Johnson“ galiausiai gali sumokėti 7 mlrd. JAV dolerių ar daugiau.
Susitarime nustatomos konkrečios vertės kvalifikuotiems kiaušidžių vėžio ieškiniams, tačiau nenustatoma viršutinė „Johnson & Johnson“ išmokos riba, sakė Ch. Seegeris.
„Pasiekėme sąžiningą susitarimą ir mūsų klientai bus juo patenkinti“, – teigė Ch. Seegeris.
Tiesa, kad „Johnson & Johnson“ gana sėkmingai tvarkėsi su kaltinimais teismuose. Praėjusią savaitę Naujajame Džersyje įsikūrusi bendrovė iškovojo reikšmingą pergalę ilgai trukusioje teisinėje kovoje, kai federalinis teisėjas suabejojo atskirų ieškovų gebėjimu įrodyti, kad būtent talkas sukėlė kiaušidžių vėžį.
„Johnson & Johnson“ jau seniai neigė, kad jos talko produktai sukelia vėžį, teigdama, kad talkas yra saugus ir jame nėra asbesto.
Bendrovė 2020 m. nustojo pardavinėti talko pagrindo kūdikių pudrą JAV ir vietoje jos pradėjo gaminti analogišką produktą iš kukurūzų krakmolo.
Parengta pagal The Guardian inf.
Johnson & Johnsonkiaušidžių vėžysTeismas
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