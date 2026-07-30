Ebolos epidemija Konge toliau sparčiai plinta

Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį Rytų Konge kelias savaites galėjo plisti nepastebėta.
Infekcijų skaičiai auga taip sparčiai, kaip dar niekada prieš tai per Ebolos protrūkius.
„Tai yra greičiausiai plintantis Ebolos protrūkis per visą istoriją, – trečiadienį sakė Pasaulio maisto programos (WFP) vadovo pavaduotojas Carlas Skau. – Vakarų Afrikoje 1 tūkst. žmonių mirė per aštuonis mėnesius“.
Susiję straipsniai
2014 ir 2015 m. per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių. Per antrą didžiausią registruotą protrūkį nuo 2018 iki 2020 m. Rytų Konge mirčių priskaičiuota 2,3 tūkst.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.