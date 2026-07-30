NVSC priminimas tėvams: kokie skiepai reikalingi pirmokams?

Kodėl svarbu paskiepyti vaikus prieš mokyklą?
Skiepai – saugus ir veiksmingas būdas apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, plintančių oro lašeliniu ar kontaktiniu būdu. Uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, ligų sukėlėjai plinta lengviau, todėl itin svarbu, kad vaikas mokslo metus pasitiktų turėdamas reikiamą apsaugą.
Rugsėjį, vaikams sugrįžus į ugdymo įstaigas, padidėja sergamumas virusinėmis ligomis, įskaitant gripą.
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Jei vaikas suserga, suplanuoti skiepai gali būti atidėti, o tai reiškia, kad kurį laiką jis lieka neapsaugotas nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų. Be to, gali sutrikti nuoseklus skiepijimas pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.
„Jeigu dėl ligos ar kitų priežasčių kai kurie skiepai buvo praleisti, svarbu kuo greičiau kreiptis į vaiko gydytoją. Gydytojas sudarys individualų skiepijimo planą, kuris padės vaikui saugiai ir laiku įgyti reikiamą apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų“, – akcentuoja NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jegelevičienė.
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Kokie skiepai reikalingi pirmokams?
Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, 6–7 metų vaikams priklauso šie pakartotiniai skiepai:
– nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito (DTaP-IPV);
– nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės (MMR).
Šie skiepai vaikams atliekami nemokamai.
Tuberkuliozės prevencija
Būsimųjų pirmokų tėvams taip pat primename apie tuberkulino mėginį (Mantu testą), kuris padeda nustatyti užsikrėtimą tuberkuliozės mikobakterijomis.
„Tuberkulino mėginys rekomenduojamas visiems 6–7 metų vaikams, prieš pradedant lankyti mokyklą. Tuberkulino mėginio metu į vidinę dilbio odos dalį suleidžiamas nedidelis kiekis susilpnintų tuberkuliozės mikobakterijų išskirto baltymo. Po 48–72 valandų vaikų ligų arba šeimos gydytojas įvertina tyrimo rezultatą“, – paaiškina NVSC atstovė.
Teigiamas tuberkulino mėginio rezultatas dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Jis gali rodyti, kad vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikobakterijomis, tačiau liga nėra išsivysčiusi – bakterijos organizme neaktyvios, nesukelia simptomų, o vaikas nėra užkrečiamas aplinkiniams.
Nustačius teigiamą tuberkulino mėginio rezultatą, vaikas siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai. Specialistas, įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus, nustato, ar vaikas serga tuberkulioze ir ar reikalingas gydymas.
tuberkuliozėvaikų skiepijimasNacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)
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