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„Išliks pacientų atmintyje“: mirė ilgametis Marijampolės ligoninės gydytojas A. Vieversys

2026 m. rugpjūčio 3 d. 11:51
Lrytas.lt
Šį pasaulį paliko ilgametis Marijampolės ligoninės gydytojas endokrinoloas Alvidas Vieversys (1940–2026), pirmadienio rytą pranešė gydymo įstaiga.
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„Gydytojas Alvidas buvo atsidavęs savo pašaukimui ir žmonėms. Per daugelį darbo metų jis nuoširdžiai rūpinosi pacientų sveikata, kiekvieną priimdavo su pagarba, dėmesingumu ir gerumu. Kolegų bei pacientų atmintyje jis išliks kaip profesionalus, atsakingas, šiltas ir visuomet pasiruošęs padėti žmogus.
Netekome ne tik puikaus gydytojo, bet ir nuoširdaus, kilnaus žmogaus, kurio darbai ir atsidavimas paliko prasmingą pėdsaką daugelio gyvenimuose.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius, šeimą, draugus ir visus, kuriems teko garbė pažinoti gydytoją Alvidą Vieversį. Linkime stiprybės ir ramybės šiuo sunkiu netekties metu“, – rašoma Marijampolės ligoninės „Facebook“ paskyroje.

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Atsisveikinti su velioniu bus galima:
Rugpjūčio 3 d. 13:00–22:00 „Sustojęs laikas“ Vokiečių g. 3, Marijampolė
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mirėgydytojasMarijampolės ligoninė

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