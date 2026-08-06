Į kelionę be Europos sveikatos draudimo kortelės? Ją gali pakeisti sertifikatas

Šiemet ligonių kasa gyventojams jau išdavė arti 23 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelę pakeičiančių sertifikatų. Šis skaičius rodo, kad keliautojai vis dažniau pasinaudoja galimybe greitai gauti dokumentą, suteikiantį tokias pačias teises į būtinąją medicinos pagalbą kaip ir kortelė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Prieš kelionę dažniausiai rūpinamės bilietais, viešbučiais ar lagaminais, tačiau pasitaiko, kad Europos sveikatos draudimo kortelė lieka namuose arba paaiškėja, kad jos galiojimas pasibaigęs. Tokiais atvejais neverta nerimauti – sertifikatą galima susiformuoti per kelias minutes ir išsaugoti telefone, o prireikus medicinos pagalbos, pateikti gydymo įstaigoje. Tai paprastas sprendimas, padedantis pasirūpinti savo sveikatos apsauga keliaujant“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Gyventojų aptarnavimo Panevėžio skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
Sertifikatas, kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė, patvirtina teisę į būtinąją medicinos pagalbą – sveikatos priežiūros paslaugas, kurių prireikia netikėtai kelionės metu ir kurių negalima atidėti iki grįžimo į Lietuvą. Tai gali būti pagalba staiga susirgus, patyrus traumą, paūmėjus lėtinei ligai, taip pat nėštumo metu prireikus būtinos medicininės priežiūros. Tokios paslaugos teikiamos ir apmokamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies gyventojams – pagal tos valstybės nustatytą tvarką.
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Kortelė ir sertifikatas galioja Europos Sąjungos valstybėse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Svarbu žinoti, kad šie dokumentai nepadengia planinio gydymo, medicinos paslaugų valstybinei sveikatos sistemai nepriklausančiose gydymo įstaigose bei papildomų išlaidų, pavyzdžiui, paciento transportavimo į Lietuvą, maitinimo ar komforto paslaugų, taip pat toje šalyje taikomų paciento priemokų (mokesčių).
Sertifikatą galima susiformuoti savarankiškai prisijungus prie ligonių kasos informacinės sistemos per Elektroninių valdžios vartų portalą. Tėvai tokiu pačiu būdu gali susiformuoti sertifikatus ir savo nepilnamečiams vaikams.
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Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių prisijungti prie sistemos nepavyksta, pagalbą gali suteikti užsienio gydymo įstaiga arba tos šalies valstybinio sveikatos draudimo institucija – ji gali kreiptis į VLK, o sertifikatas perduodamas nedelsiant. Kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė, šis dokumentas išduodamas nemokamai.
Savarankiškai suformuotas sertifikatas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, todėl ilgesnės kelionės metu jį gali tekti atnaujinti. Be to, jis galioja tik privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems gyventojams.
VLK primena, kad jei kelionėje žmogus neturėjo nei Europos sveikatos draudimo kortelės, nei ją pakeičiančio sertifikato ir už būtinąją medicinos pagalbą sumokėjo savo lėšomis, grįžęs į Lietuvą jis gali kreiptis dėl išlaidų kompensavimo, pateikęs mokėjimo ir medicininius dokumentus.