Kelionių skiepai: pasakė, kada jie reikalingi

Skiepais pasirūpinkite iš anksto
Vienas svarbiausių pasiruošimo kelionei žingsnių – konsultacija su gydytoju. Rekomenduojama į šeimos gydytoją ar gydytoją infektologą kreiptis likus bent 4–6 savaitėms iki išvykimo. Įvertinęs kelionės kryptį, trukmę, planuojamą veiklą ir individualius rizikos veiksnius, gydytojas, atsižvelgdamas į tarptautines rekomendacijas, sudarys individualų skiepijimo planą. Laikas, per kurį susiformuoja imunitetas, priklauso nuo kokios užkrečiamos ligos skiepijama, kiek dozių reikalinga ir ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau.
„Kiekviena kelionė yra skirtinga, todėl ir sveikatos rizikos nėra vienodos. Vieniems keliautojams gali pakakti įvertinti įprastų skiepų būklę, kitiems, priklausomai nuo šalies, kelionės trukmės ar planuojamos veiklos, gali būti rekomenduojami papildomi skiepai.
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Todėl svarbu iš anksto įvertinti būtent savo kelionės rizikas ir gydytojo rekomendacijas, o ne vadovautis bendru principu, kad visiems keliautojams reikia tų pačių skiepų“, – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rasa Liausėdienė.
Jeigu keliaujama su vaikais, taip pat svarbu pasitikrinti, ar jie paskiepyti pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.
Kada keliaujant būtini skiepai?
Priklausomai nuo kelionės krypties, gali būti taikomi tam tikri skiepijimo reikalavimai, taip pat gali būti rekomenduojami papildomi skiepai. Kai kurios valstybės reikalauja pateikti tarptautinį skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimą.
Dažniausiai keliautojams rekomenduojami skiepai yra nuo hepatito A, vidurių šiltinės, choleros, geltonojo drugio ir meningokokinės infekcijos. Vykstantiems į Pietų Amerikos ir Afrikos valstybes, kuriose rizikuojama užsikrėsti geltonuoju drugiu, paprastai patariama pasiskiepyti nuo šios ligos. Keliaujantiems į vietą, kurioje nebus sąlygų palaikyti higienos reikalavimų, vertėtų pasiskiepyti nuo hepatito A bei vidurių šiltinės. Jeigu asmuo žino, kad užsienyje jam teks kontaktuoti su gyvūnais, tuomet rekomenduojama pasiskiepyti ir nuo pasiutligės. Pagal poreikį rekomenduojama atnaujinti skiepus nuo difterijos ir stabligės.
Svarbu žinoti, kad tarptautinis skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimas įsigalioja praėjus 10 dienų po vakcinacijos. Todėl skiepais ir reikalingais dokumentais svarbu pasirūpinti iš anksto.
Saugokitės uodų
Kelionėse į kai kuriuos Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos regionus svarbi apsauga nuo uodų platinamų ligų, tokių kaip maliarija, dengės karštligė, čikungunija ar Zikos virusinė liga.
Vykstant į maliarijos rizikos teritorijas gali būti rekomenduojama chemoprofilaktika – gydytojo paskiriami profilaktiniai vaistai. Dėl jos reikėtų konsultuotis su šeimos gydytoju ar gydytoju infektologu. Svarbu profilaktinius vaistus vartoti tiksliai taip, kaip paskirta, ir kartu saugotis uodų įkandimų – naudoti repelentus, vilkėti drabužius ilgomis rankovėmis ir mūvėti ilgas kelnes, ypač dienos metu, o nakvojant rizikos vietovėse naudoti tinklelius nuo uodų. Negydoma maliarija gali būti pavojinga gyvybei.
„Maliarijos galima išvengti, tačiau tam būtina nuosekliai laikytis rekomenduojamų profilaktikos priemonių. Viena dažniausių priežasčių, dėl kurių keliautojai suserga, – profilaktinių vaistų nevartojimas arba netinkamas jų vartojimas ir nepakankama apsauga nuo uodų, – pabrėžia NVSC atstovė.
Kelionėje svarbi ir kasdienė prevencija
Skiepai ir apsauga nuo vabzdžių – tik dalis pasiruošimo. Kelionėje rekomenduojama dažnai plauti rankas arba naudoti rankų dezinfekantą, gerti tik saugų, geriausia – fasuotą vandenį, vengti žalio ar nepakankamai termiškai apdoroto maisto, atsargiai rinktis gatvės maistą ir nevartoti ledo kubelių, jei neaišku, iš kokio vandens jie pagaminti. Taip pat verta pasirūpinti kelionine vaistinėle ir nepamiršti individualiai vartojamų vaistų.
Svarbu žinoti, kad kelionių reikalavimai, epidemiologinė situacija ir sveikatos rekomendacijos gali keistis, todėl prieš kelionę reikėtų pasitikrinti aktualiausią informaciją apie šalį į kurią vykstate.
Daugiau informacijos apie skiepus vaikams rasite čia: https://nvsc.lrv.lt/lt/vaikai/
Išsamiau apie skiepus keliautojams ir rekomendacijas: https://nvsc.lrv.lt/lt/skiepai-keliautojams