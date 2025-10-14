Ekspertai: daugelio regėjimo sutrikimų galima išvengti – svarbu laiku veikti

Kasmet rengiamo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) sveikatos hakatono „Hospiton“ organizatorė Inga Kanapeckienė sako, kad ieškoma temų, kurios būtų aktualios tiek Lietuvoje, tiek Europoje ar netgi visame pasaulyje ir komandų pasiūlytos idėjos galėtų išspręsti realias problemas.
„Regėjimo sveikata – itin aktuali tema, kuriai Lietuvoje dar skiriama per mažai dėmesio. Nemažai žmonių susiduria su pavėluota akių ligų diagnostika ir gydymu, ilgu laukimu bei nesuderinta informacija. Be to, stokojama inovatyvių sprendimų, kurie padėtų užkirsti kelią aklumui, maksimaliai pagerinti akių sveikatą ir sudarytų sąlygas regėjimo negalią turintiems asmenims visapusiškai integruotis į visuomenę.
Pavyzdžiui, netikėtai praradus regėjimą žmonės dažnai iš ligoninės išleidžiami tik su bendrine informacija, brošiūra arba be jokios informacijos, norisi padėti gydytojams ir pasiūlyti sprendimus, kurie būtų naudingi tiek pacientams, tiek medicinos specialistams. Yra sukurta daug įrankių, padedančių integruotis gyvenime, dirbti ar vykdyti veiklą, tik apie tuos įrankius žmonės nežino. Tad ir ieškosime inovatyvių sprendimų kaip supažindinti ir su įrankiais, ir padėti jiems veikti“, – idėją pristato LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro projektų vadovė.
Anot organizatorės, šis hakatonas, svarbus jau vien tuo, kad galbūt daliai žmonių taps priminimu labiau pasirūpinti savo akių sveikata, pasitikrinti regą.
Sparčiai senėjant visuomenei, regėjimo problemos mastas, manoma, tik augs, o kartu – didės ir jos aktualumas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, regėjimo praradimas gali paveikti įvairaus amžiaus žmones, tačiau dauguma, turinčių regėjimo sutrikimų ir aklumą, yra vyresni nei 50 metų. Fiksuojama, kad pasaulyje mažiausiai 2,2 milijardo žmonių turi regėjimo iš arti arba iš toli sutrikimą ir beveik pusės jų buvo galima išvengti arba tai dar įmanoma išspręsti.
Susivieniję skirtingų sričių specialistai
Renginio organizatoriai – LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro komanda, praėjusiais metais kartu su daugiau nei 100 hakatono dalyvių ieškojusi sprendimų, kaip prisidėti prie platesnio vėžio prevencinių programų veikimo, šiemet ieškos inovacijų akių ligų prevencijai, išvengiamo aklumo masto mažinimui, akių ligų gydymui ir efektyvesnei diagnostikai, gyvenimo kokybės gerinimui žmonėms, kurių regėjimas yra stipriai susilpnėjęs arba kurie neteko regėjimo.
Kaip ir kasmet, dalyviai laukiami iš skirtingų sričių. Organizatoriai pastebi, kad dažnai kita nei sveikatos sritis padeda naujai pažvelgti į problemą, atveria platesnę diskusiją dėl galimų sprendimo būdų.
„Apribojimų nėra, tačiau manome, kad dauguma dalyvių susirinks iš medicinos, farmacijos, optometrijos ar kitų sveikatos mokslų sričių. Komandose visada pravartu turėti ir IT, inžinerijos, technologijų specialistų, marketingo, komunikacijos, dizaino ekspertų. Svarbiausia – atvirumas naujoms idėjoms, smalsumas ir noras kurti inovacijas sveikatos srityje“, – sako I. Kanapeckienė.
Dalyvių registracija jau prasidėjusi, o pats renginys vyks lapkričio 7–9 dienomis Kaune.
Registruotis galima jau dabar oficialiame hakatono puslapyje: https://hospiton.lt/
6 auksinės rūpesčio akimis taisyklės:
– Akis rekomenduojama tikrintis kasmet arba kas antrus metus, susiduriant su problemomis – dažniau arba taip, kaip nurodo gydytojas.
– Reguliariai ilsinti akis, vengti ilgo ir nepertraukiamo žiūrėjimo į ekranus.
– Skirti dėmesio visavertei ir subalansuotai mitybai.
– Saugoti akis nuo kenksmingo išorės poveikio (saulės, dulkių ar kita).
– Pasidomėkite šeimos sveikatos istorija – tai gali leisti lengviau pastebėti problemas laiku.
– Pastebėjus regėjimo susilpnėjimą, diskomfortą ar kitus akių sveikatos sutrikimus, jų nereikėtų ignoruoti – svarbu laiku kreiptis į gydytoją oftalmologą.