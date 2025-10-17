Akys kalba: ar klausote jų signalų?

Moksliniai tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 žmonių jaučia akių jautrumą šviesai, o tai lemia matymo diskomfortą ar net skausmą. Optikos tinklas „Fielmann“ kviečia į šią problemą pažvelgti naujai – suprasti, kas iš tiesų kenkia mūsų regai, ir atrasti modernius metodus, kurie padės apsaugoti akis.
Pažinkite savo akių priešus
Analizuodami akių jautrumą šviesai mokslininkai išskyrė šešias dažniausiai pasitaikančias situacijas, kurios itin vargina akis ir turi įtakos bendrai žmogaus sveikatai: intensyvi saulės šviesa, kontrastinė šviesa vairuojant naktį, ryškus dirbtinis apšvietimas patalpose, skaitmeninių ekranų sukeliama akių įtampa, drastiškas aplinkos šviesos pokytis ir nuolatinis poreikis prislopinti išmaniųjų ekranų šviesą. Tyrimai rodo, kad fotofobija gali atsirasti dėl amžiaus, akių išsausėjimo, uždegimų, pigmento trūkumo akyje ar tinklainės pažeidimų. Akių jautrumą taip pat gali sukelti ir centrinės nervų sistemos sutrikimai, tokie kaip meningitas, kai kurių vaistų vartojimas, išsibalansavęs cirkadinis ritmas ar net per didelis kofeino kiekis.
Dviguba gynyba kovai su mėlynąja šviesa ir UV
Siekiant spręsti akių jautrumo šviesai problemą „Fielmann“ rekomenduoja išmaniuosius Transitions® GEN S™ akinius su mėlynosios šviesos filtru. Lęšiai akimirksniu reaguoja į aplinkos šviesą: patalpoje yra skaidrūs, o lauke tampa akiniais nuo saulės. Jie leidžia išvengti nepatogumo tiek būnant saulėje, tiek naudojantis kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu dirbtinio apšvietimo patalpose, taip pat vairuojant, kai akis veikia įvairūs atspindžiai ir kintantys šviesos šaltiniai. Vienais akiniais užtikrinama aukščiausio lygio akių apsauga ir komfortas visą dieną. Transitions® GEN S™ tinka ne tik tiems, kuriems reikalingi korekciniai akiniai, bet ir kaip išmintinga akių apsauga be dioptrijų.
Jūsų akys kalba – išgirskite jas su LUMIZ™ 100
Regą svarbu tikrinti profilaktiškai – nelaukite, kol akys prabils ir atsiųs pirmuosius signalus. Ką galite padaryti jau šiandien? Jei vis dažniau prisimerkiate, jaučiate įtampą akyse ar kamuoja padažnėję galvos skausmai, laikas planuoti vizitą pas akių specialistą.
„Fielmann“ optikose dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai ne tik įvertins jūsų regos aštrumą, bet ir atliks akių jautrumo aplinkos šviesai tyrimą inovatyviu LUMIZ™ 100 prietaisu. Tai vienintelis tokio tipo įrenginys Lietuvoje, naudojamas tik „Fielmann“ optikose. Šis įrenginys, įvertintas aukso medaliu prestižinėje optikos parodoje „SILMO Paris“, leidžia tiksliai nustatyti individualų akių jautrumo šviesai lygį ir išanalizuoti, kokiomis apšvietimo sąlygomis jos patiria didžiausią įtampą. Remdamiesi šiais duomenimis optometrijos specialistai gali pateikti mokslu pagrįstas, asmeniškai jums pritaikytas rekomendacijas, padedančias užtikrinti geresnį regos komfortą.
Tyrimas yra bekontaktis, neskausmingas ir greitas (trunka vos 3 minutes), o po jo galite iškart tęsti įprastą veiklą. Atliekamas nemokamai asmenims nuo 18 metų, rekomenduojama išankstinė registracija tel. +370 698 85 200 arba internetu: www.fielmann.lt.
