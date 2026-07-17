Kauno klinikose Gama peilio pagalba studentui Rokui sugrąžintas regėjimas

Laiku pradėtas gydymas padėjo išsaugoti regėjimą, todėl šiandien Rokas gyvena įprastą studentišką gyvenimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kraniofaringioma – retas galvos smegenų navikas, augantis itin jautrioje smegenų srityje, šalia regos nervų ir centrų, atsakingų už hormonų veiklą. Dėl savo vietos navikas gali sutrikdyti regėjimą, hormonų veiklą ir net kelti grėsmę gyvybei. Roko atveju navikas buvo ypač didelis ir spaudė gyvybiškai svarbias smegenų sritis, todėl jo būklė sparčiai blogėjo“, – sako prof. dr. Vytenis Pranas Deltuva, Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Galvos smegenų chirurgijos skyriaus ir Retų neurochirurginių ligų centro vadovas.
Pasak profesoriaus, dėl didelės komplikacijų rizikos buvo nuspręsta atsisakyti radikalios operacijos. „Tokiose situacijose svarbu ne tik sustabdyti ligą, bet ir išsaugoti paciento regėjimą bei gyvenimo kokybę. Būtent tai ir buvo pagrindinis mūsų tikslas“, – aiškina prof. dr. V. P. Deltuva.
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Kelias iki diagnozės prasidėjo gerokai anksčiau. Roką nuo vaikystės konsultuojanti Kauno klinikų Akių ligų klinikos gydytoja oftalmologė Irena Bušauskienė buvo pirmoji specialistė, įtarusi, kad regėjimo sutrikimų priežastis slypi ne akyse.
„Roką stebėjau nuo vaikystės. Kai jis vėl atvyko konsultacijai, pasakojo, kad pasaulis tapo blankus. Magnetinio rezonanso tyrimas atskleidė tikrąją priežastį – didelį naviką, spaudusį regos nervus. Negydoma liga galėjo lemti visišką regėjimo praradimą. Todėl šiandien matyti jį studijuojantį ir gyvenantį įprastą gyvenimą yra didžiulis džiaugsmas“, – sako gydytoja oftalmologė I. Bušauskienė.
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Įvertinę visas gydymo galimybes, gydytojai nusprendė taikyti dviejų etapų gydymą. 2023 m. vasarį Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos gydytojas neurochirurgas Šarūnas Tamašauskas per nedidelę angą kaukolėje pašalino apie 70 proc. navike susikaupusio skysčio. Taip buvo sumažintas spaudimas regos nervams ir kitoms svarbioms smegenų sritims.
„Jau netrukus po operacijos pacientas ėmė matyti aiškiau“, – pasakoja gydytojas neurochirurgas Šarūnas Tamašauskas.
Po kelių dienų Rokui pritaikytas radiochirurginis gydymas Gama peiliu. Ši itin tiksli spindulinė technologija leidžia paveikti naviką nepažeidžiant aplinkinių smegenų struktūrų.
„Gama peilis leidžia labai tiksliai paveikti naviką nepažeidžiant greta esančių jautrių smegenų sričių. Pacientui nereikia atviros operacijos, todėl komplikacijų rizika yra gerokai mažesnė. Tokiais atvejais kaip Roko tai buvo saugiausias ir tinkamiausias sprendimas“, – sako gydytojas neurochirurgas Šarūnas Tamašauskas.
Po gydymo Roką ir toliau stebi specialistai. Pasiekti pagrindiniai gydymo tikslai – sustabdytas naviko augimas, atsistatė regėjimas, o per kelerius metus liko tik nedidelė naviko dalis.
„Per savo praktiką pirmą kartą susidūriau su tokiu kraniofaringiomos atveju, kai po gydymo pacientui visiškai atsistatė regėjimas. Tai išskirtinė istorija – Rokas beveik nebeskyrė spalvų, matė tik iš kelių metrų atstumo, o šiandien gyvena visavertį gyvenimą ir studijuoja“, – sako gydytoja oftalmologė I. Bušauskienė.
Roko mama prisipažįsta, kad šeimai sunkiausia buvo išgirsti diagnozę ir laukti sprendimų dėl gydymo.
„Tos dienos, kai sužinojome diagnozę ir laukėme gydymo, nepamiršime visą gyvenimą. Tą patį vakarą po operacijos Rokas jau galėjo perskaityti ant palatos sienos kabėjusias instrukcijas. Tą akimirką supratome, kad einame teisingu keliu. Šiandien jis gyvena visavertį gyvenimą, o mums tai yra pats didžiausias stebuklas. Esame be galo dėkingi gydytojams už jų profesionalumą ir rūpestį. Ne mažesnis stebuklas mums buvo ir tai, kad toks gydymas Gama peiliu buvo prieinamas Kauno klinikose“, – sako ji.
Roko istorija – vienas iš pavyzdžių, kaip Gama peilis padeda gydyti sudėtingas galvos smegenų ligas. Pirmasis Baltijos šalyse Gama peilio centras Kauno klinikose atidarytas 2019 metais.
Ši technologija leidžia itin tiksliai gydyti sudėtingus galvos smegenų navikus, išsaugant svarbias organizmo funkcijas ir padedant išvengti sunkių ligos pasekmių. Nuo centro veiklos pradžios jame gydyti daugiau kaip 2000 pacientų. Gama peiliu gydomi pacientai, sergantys galvos smegenų augliais, turintys galvos smegenų kraujagyslių sutrikimų, kenčiantys nuo veido skausmų ar Parkinsono ligos.
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