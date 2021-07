Specialistai tikina – besilaukianti moteris pirmiausiai privalo rūpintis savo ir būsimo kūdikio sveikata, nepriaugti nei per daug, nei per mažai svorio. Visur ir visada turi būti išlaikomas sveikas protas ir laikomasi svarbiausio principo – nepakenkti.

Gąsdinantys skaičiai svarstyklėse

Trisdešimtmetė Inga pasakoja visuomet buvusi itin liekna, nevengdavusi laikytis ir dietų, nes ir jos mama, ir močiutė buvo linkusi gana greitai priaugti svorio. Tad moteris labai stebėdavo, ką deda į burną, o kiekvienas priaugtas kilogramas sukeldavo stresą.

„Kai sužinojau, kad laukiuosi, mudu su vyru buvome labai laimingi. Kurį laiką skrajojau it ant sparnų, kol nepradėjau pastebėti, kad iki tol buvę tinkamo dydžio drabužiai pradėjo veržti. Žinoma, tai normalu, – sako jauna vilnietė. – Augo mano kūdikis, keitėsi ir kūnas. Bet pradėjau nerimauti ir net ieškoti dietų nėščiosioms, kol mane paprotino draugė. Ji pasikvietė į svečius, ramiai atsisėdome, ir vyresnė bei daugiau patirties turinti Ieva paaiškino, kad neturiu laikytis jokių dietų, neturiu jaudintis dėl priaugančių kilogramų, nes tai normalu.

Viskas, ką privalau daryti – rūpintis savimi ir kūdikiu. Tai reiškia sveikai maitintis, reguliariai valgyti, tačiau neužkandžiauti, ir judėti – tiesiog vaikščioti ir mėgautis laukimu. Po šio pokalbio suvokiau, kad nuo šiol esu atsakinga ne tik už save, bet ir už manyje augančią gyvybę, tad keičiausi kartu su ja. Laukiausi dukrytės, augo ji, augo ir pilvukas, pastorėjo šlaunys, rankos, tačiau nebesukau galvos, nes gydytoja nėštumo eiga buvo patenkinta, o ir mes su vyru laimingi.

Kai gimė Amelija, visi mano rūpesčiai nublanko – svarbiausia tapo tik ji, o tada ir apsileidau. Gėda prisipažinti, tačiau dukros priežiūros rutina mane taip užliūliavo, kad nepajutau, kaip pradėjau nebekreipti dėmesio į tai, ką ir kada valgau. Neretai, kai dukra keldavosi valgyti naktį, ko nors užkrimsdavau ir aš. Atsitokėjau, kai svarstyklės parodė man nematytus skaičius, o pabandžiusi iš chalato įtilpti į suknelę, pasijaučiau it dešrelė. Smarkiai sunerimau, tačiau labai greitai susiėmiau.“

Inga pradėjo reguliariai maitintis, nustojo užkandžiauti, daug judėjo, o galiausiai viską nutarė išspręsti plastikos chirurgo kabinete, nes svorio numetė, kiek galėjo, liko tik vadinamosios „gelbėjimo liemenės“ ir pilvo odos perteklius.

„Po operacijos vėl pasijutau savimi. Kitokia, žinoma, nei iki gimdymo, tačiau savimi. Esu laiminga aš, laimingas mano vyras, laiminga ir Amelija“, – šypsosi moteris.

Operuojasi ir moterys, ir vyrai

Kaip pasakoja „Nordclinic“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Mantas Sakalauskas, atsikratyti viršsvorio reikia saugiai.

„Paciento kūno masės indeksas neturėtų viršyti 30, tačiau kartais, kai apžiūros metu pamatome realią situaciją ir žinome, kad galime saugiai pašalinti riebalus bei odos perteklių, tą darome ir žmogui, kurio KMI didesnis nei 30. Neretai tenka susidurti su situacija, kai einant dėl per didelio svorio viena su kita liečiasi moters šlaunys, ir susidarius trinčiai atsiranda žaizdelių, keliančių nuolatinį diskomfortą. Tokiu atveju ne tik siurbiame riebalus, bet ir šaliname odos perteklių, suformuodami pjūvį bei randą šlaunų viduje.

Tas pats ir dėl žastų – labai dažnai nusiurbus riebalų perteklių, tenka šalinti ir nemažai odos, kuri mums to nepadarius tiesiog kabotų it maišas. „Prijuoste“ vadinamas odos perteklius pilvo apačioje, dažniausiai atsirandantis numetus svorio, neretai nukara net ir žemiau kelnaičių, trukdo judėti, po juo susidaro žaizdos, gręsia infekcijų tikimybė. Daugiausiai per savo praktiką esu pašalinęs kone 70 centimetrų tokios odos.

Ko tik pacientė iki operacijos nedarė – pirko itin didelio dydžio kelnaites aukštu liemeniu ir odą keliais sluoksniais susidėdavo į jas, arba vilkdavosi dar vieną aptempiantį ir prilaikantį drabužį, po kuriuo prakaituodavo ir šusdavo. Kai moteris ar vyras numetę svorio pageidauja atsikratyti ir odos pertekliaus, mano nuomone, toks noras yra nebe grožio, o sveikatos ir kokybiško gyvenimo klausimas“, – sako M. Sakalauskas.

Specialistas priduria, kad didžiąja dalimi plastinė chirurgija jau senokai tapo nebe grožio, o sveikatos operacijų dalis, nes po to, kai „išoperuojami“ žmogaus kompleksai, pamatai, koks savimi pasitikintis ir laimingas jis tampa, visai kitaip pradedi vertinti savo atliekamą darbą.