Planuojantiems šeimos pagausėjimą – vaistininkė atsakė į 10 dažniausių klausimų

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet pasaulyje su sunkumais susilaukti vaikų susiduria kas šešta pora. Tačiau, anot U. Jankauskaitės, didelę įtaką porų vaisingumui gali daryti ir tokie dalykai kaip netinkamas gyvenimo būdas ir per didelis stresas, kurių korekcija situaciją gali ženkliai pagerinti. Kaip sau padėti?

1. Ar turėčiau pakeisti savo mitybos įpročius?

„Pirmaisiais nėštumo mėnesiais būsimai mamai svarbu turėti vitaminų ir mineralų atsargų, kad sklandžiai vystytųsi gyvybiškai svarbūs kūdikio organai, todėl mitybos įpročiais pravartu susirūpinti gerokai prieš pastojant. Be to, pilnavertė mityba gali padėti pagerinti reprodukcinę sistemą, sumažinti apsigimimų riziką ar preeklampsijos išsivystymo tikimybę nėštumo metu“, – priduria specialistė.

Ypatingų taisyklių, kurios skirtos būtent planuojant nėštumą – nėra, rekomenduojama vadovautis įprastomis sveikos mitybos rekomendacijomis.

„Galite atsižvelgti į vienos palankiausiai pasaulyje vertinamų Viduržemio jūros dietos taisykles. Joje gausu pilno grūdo produktų, gerųjų riebalų kaip avokadai, alyvuogių aliejus, riešutai ir sėklos. Šioje dietoje rekomenduojama kasdien vartoti kokybiškų daržovių, vaisių, ankštinių pupelių, taip pat į mitybą rekomenduojama įtraukti riebią žuvį, kokybiškos mėsos bei pieno produktus. Planuodami nėštumą venkite perdirbtų maisto produktų, rafinuotų angliavandenių, transriebalų ir hidrintų aliejų“, – pasakoja vaistininkė.

2. Kokius vitaminus vartoti būtina?

Daugelį būsimai mamai būtinų maistinių medžiagų galima gauti su visaverte mityba, tačiau vaistininkė atkreipia dėmesį į keletą vitaminų, kuriuos dažnu atveju būsimos mamos vartoja papildomai. „Planuojant nėštumą rekomenduojama kasdien gauti 400 mikrogramų folio rūgšties. Tai gali padėti sumažinti naujagimio nervinio vamzdelio defektų riziką.

Taip pat dalis moterų papildomai vartoja geležies preparatus, nes dėl menstruacinio ciklo dideli jos kiekiai gali būti prarandami. Papildomai galite vartoti ir vitamino D ar kalcio maisto papildus, kurie padeda išlaikyti sveikus kaulus, raumenis ir dantis. Tačiau kiekvienu atveju pravartu atlikti kraujo tyrimus ir įvertinti turimų mikroelementų atsargas savo organizme“, – pasakoja U. Jankauskaitė.

Jeigu dvejojate, kokius maisto papildus pasirinkti ir kaip vartoti – pasikonsultuokite su specialistais. Tai nemokamai galite padaryti konsultuodamiesi su „Eurovaistinė internete“ farmacininkais nuotoliniu būdu – telefonu ar internetu.

3. Ar turiu atsisakyti kavos?

Jeigu neturite šalutinių ligų, kavos atsisakyti nėra būtina, tačiau rekomenduojama peržiūrėti suvartojamo kofeino kiekį.

„Nėra vienareikšmiško atsakymo, kiek kofeino per dieną nepakenks jūsų vaisingumui, tačiau rekomenduojama juo nepiktnaudžiauti. Per didelis kavos suvartojimas gali lemti vaisingumo sumažėjimą, o pastojus gali padidinti persileidimo riziką. Dažnu atveju kavos suvartojimą rekomenduojama apriboti iki 2 puodelių per dieną, tačiau reikėtų nepamiršti, kad tokie gėrimai kaip žalioji ar juodoji arbata taip pat turi kofeino“, – pasakoja vaistininkė.

4. Kokią įtaką nėštumui daro hormonų disbalansas ir stresas?

Hormonai daro įtaką visiems organizmo procesams – pradedant virškinimu, baigiant reprodukcine sistema. Bet kurio hormono kiekio padidėjimas gali turėti įtakos kitiems hormonams, įskaitant ir lytinius.

„Dažnai hormonų disbalansui įtaką daro streso hormonas – kortizolis. Kai patiriate daug streso, jūsų kūnas gamina daugiau streso hormono kortizolio, tuo pat metu jis tarsi „pasiskolina“ išteklius kitų hormonų atžvilgiu, dėl ko gali nukentėti jūsų reprodukcinė sistema, atsakinga už vaisingumą“, – pasakoja U. Jankauskaitė.

Kvėpavimo pratimai ir meditacija, subalansuotas darbo ir poilsio režimas, dažnas buvimas gamtoje ir mėgstamų veiklų kultivavimas – tai tik keletas žingsnių, kuriuos turėtumėte dažniau praktikuoti planuodami nėštumą.

„Papildomai galite vartoti preparatus – adaptogenus, prisidedančius prie streso mažinimo. Jie gali padėti subalansuoti hormonų pusiausvyrą. Tam gali tikti ašvaganda, ženšenis, rausvoji rodiolė, kordicepsas“, – priduria farmacininkė.

5. Ar tiesa, kad prieš nėštumą turėčiau pasiskiepyti?

Kai planuojate nėštumą, verta įsitikinti, kad esate pasiskiepiję visais privalomais skiepais, nes kai kuriais atvejais nėštumo metu to padaryti negalėsite.

„Pavyzdžiui, rekomenduojama pasitikrinti, ar esate pasiskiepiję nuo tokių ligų kaip tymai, kiaulytė ar raudoniukė, ar nereikia atnaujinti stabligės ar difterijos skiepų. Galiausiai, galbūt pravartu pasvarstyti pasiskiepyti nuo sezoninio gripo ar erkinio encefalito“, – teigia „Eurovaistinė internete“ farmacininkė.

6. Ar turiu visai atsisakyti rūkymo?

Jei norite susilaukti kūdikio, specialistai griežtai rekomenduoja atsikratyti šio įpročio.

„Rūkymas gali sukelti kiaušintakių ir gimdos kaklelio pokyčius, kurie gali lemti rimtas komplikacijas ar persileidimą. Tai taip pat gali lemti negimdinį nėštumą, sumažėjusį vaisingumą tiek moterims, tiek vyrams. Tad saugaus rūkymo nėštumo metu ar planuojant nėštumą – nėra, rekomenduojama jo atsisakyti“, – sako U. Jankauskaitė.

7. Ar turiu visai atsisakyti alkoholio?

Nėra vienareikšmiškų tyrimų, kurie įrodytų, koks alkoholio kiekis nėra žalingas būsimam vaikui. Atvirkščiai – alkoholis gali neigiamai veikti vaisingumą ir sumažinti poros galimybes pastoti. Todėl, anot farmacininkės, kai bandote susilaukti kūdikio, rekomenduojama ženkliai sumažinti vartojamo alkoholio kiekį, o saugiausia – jo visai atsisakyti.

8. Ar turėčiau pradėti sportuoti?

Fizinis aktyvumas – tai puikus būdas paruošti kūną nėštumui. Šį įprotį daugelis moterų gali tęsti ir nėštumo metu, taip paruošdamos savo kūną ir būsimam gimdymui bei sklandesniam atsistatymui po jo.

„Vaikščiojimas, plaukimas, joga, pilatesas, darbas su nesunkiais svarmenimis ir kiti lengvo ar vidutinio intensyvumo fiziniai pratimai – tai puikios veiklos, kurios tinka tiek besiruošiančioms nėštumui, tiek jau pastojusioms moterims. Tačiau jeigu niekada neužsiėmėte jokia fizine veikla, pasitarkite su gydytoju ar treneriu. Persistengti tikrai nevertėtų – intensyvios ir alinančios treniruotės gali tik sumažinti vaisingumą ir galimybes pastoti“, – sako vaistininkė.

9. Ar turėčiau atsisakyti cukraus?

Visiškai atsisakyti cukraus – nebūtina, tačiau pravartu saldumynus vartoti atsakingai, nes jie gali daryti tiesioginę įtaką moters reprodukcinei sistemai. Gliukozė (cukrus) svarbus energijai, tačiau per didelis jo kiekis gali sutrikdyti insulino apytaką, o tai daro tiesioginę neigiamą įtaką reprodukciniams hormonams. Todėl, norint kažko saldaus, verčiau rinktis vaisius ar uogas, juodąjį šokoladą – šie produktai nesukelia tokių didelių gliukozės šuolių.

„Moterys, kenčiančios nuo insulino apytakos problemų ar kamuojamos PKS (policistinių kiaušidžių sindromo), pasikonsultavusios su gydytoju, gali vartoti preparatus su inozitoliu, chromu, vitaminu D, magniu“, – teigia U. Jankauskaitė.

10. Ar turiu numesti/priaugti svorio?

Normalus kūno masės indeksas – labai svarbus jūsų vaisingumo kelionėje.

„Jūsų svoris prieš nėštumą daro tiesioginę įtaką jūsų kūdikiui. Tyrimai rodo, kad per mažo svorio moterys dažniau pagimdo mažus kūdikius, nors nėštumo metu gali priaugti tiek pat, kiek ir normalaus svorio moterys. Be to, pakankamas riebalinis sluoksnis yra svarbus normaliam lytinių hormonų funkcionavimui. Antsvorio turinčios moterys turi didesnę tikimybę tokioms komplikacijoms kaip gestacinis diabetas ar aukštas kraujospūdis. Todėl prieš planuodami nėštumą būtinai įvertinkite savo svorį ir kūno masės indeksą“, – teigia vaistininkė.

Specialistė priduria, kad šie patarimai – tik rekomendacinio pobūdžio, todėl prieš pradėdami planuoti nėštumą, būtinai pasikonsultuokite su savo šeimos gydytoju ar ginekologu, kuris išsamiai patikrintų jūsų sveikatą. Tik medikai galės nustatyti, ar jūs esate fiziškai pasiruošę nėštumui ir patarti, kokias sveikatos problemas reikia išspręsti, kad sklandžiai į pasaulį priimtumėte naują gyvybę.